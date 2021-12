Proginov Datacenter, du scepticisme à l’évidence

décembre 2021 par Proginov Datacenter

Un peu d’histoire

En 2001, Proginov est une PME de 50 salariés qui édite des logiciels de comptabilité, de paie et de gestion commerciale pour ses clients. L’un d’entre eux, dont le responsable informatique vient de partir, confie ses serveurs à Proginov, n’ayant plus les compétences en interne. C’est ainsi que Proginov se lance dans l’aventure du Cloud privé à destination des PME et des ETI. À l’époque, cette offre est peu comprise et fait face à beaucoup de scepticisme parmi les observateurs du secteur. Pourtant, Proginov la propose à ses clients. Chaque année, elle prend une proportion de plus en plus importante dans son chiffre d’affaires.

Depuis, forte de son expérience, Proginov est passée de l’hébergement de son propre ERP à l’hébergement de Systèmes d’Information complets (incluant ou non son ERP). Elle a d’ailleurs obtenu en 2020 la certification ISO 27001 et HDS pour la réalisation de prestations d’hébergement physique et d’infrastructures, et pour l’infogérance de plateformes, et d’applications éditées par des tiers. En 2011, 5 affaires sur 10 sont signées dans le Cloud. En 2021, c’est plus de 9 affaires sur 10. Ce chiffre révèle la justesse du positionnement choisi par Proginov en 2001.

Se protéger des cyberattaques

La motivation principale des premières entreprises à adhérer au modèle hébergé était de se concentrer sur leur métier, sur ce qui fait leur valeur ajoutée, et de bénéficier d’une infrastructure à la pointe technologiquement. Si ces motivations existent toujours aujourd’hui, un autre facteur est entré en jeu depuis quelques années : les cyberattaques. Leur menace demande désormais de tels investissements en matière de sécurité, de tels niveaux d’expertises dans différentes technologies (experts souvent difficiles à recruter) que les entreprises préfèrent confier leurs données à des datacenters, plus armés pour cela.

Un service basé sur l’humain

« Héberger des données dans des datacenters, plusieurs gros acteurs étrangers savent le faire. Mais Proginov base avant tout ses services sur la relation humaine, et c’est ce qui fait la différence. L’implication des équipes est forcément plus importante quand elles ont la possibilité de devenir actionnaires de l’entreprise, comme c’est le cas chez Proginov. Des menaces, il y en aura toujours, mais au-delà de la qualité de l’infrastructure, c’est l’humain qui fera que la réponse apportée sera rapide et pertinente. » assure Philippe Plantive, Président du Conseil d’Administration.