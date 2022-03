Prodware récompensé par le label ExpertCyber

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Prodware acteur reconnu de la cybersécurité sur les marchés des PME et des ETI

Prodware rejoint le cercle des entreprises de service informatique qui attestent d’expertises en sécurité numérique. Pour obtenir ce label, Prodware a été audité par l’AFNOR sur un questionnaire technique et une base documentaire extrêmement exigeante. Qu’est-ce que le label ExpertCyber ?

Le label ExpertCyber est destiné à valoriser les professionnels ayant démontré un niveau d’expertise technique et de transparence dans les domaines de l’assistance et de l’accompagnement de leurs clients.

Développé par Cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique), la Fédération Française de l’Assurance et le soutien de l’AFNOR, il couvre les domaines suivants :

Systèmes d’Informations professionnels (serveurs, messageries, logiciels bureautiques…)

Téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels)

Sites Internet (administration et protection)

« Ce label particulièrement sélectif concrétise la volonté de Prodware d’être un acteur reconnu de la cybersécurité sur les marchés des PME et des ETI. La cybersécurité est en effet un défi de taille pour ces entreprises souvent mal armées face à une menace omniprésente et protéiforme » - Cyrille Duvivier, Directeur Infrastructure, Cloud et Digital de Prodware