Prodware partage les 10 conseils pour commencer 2024 en toute (cyber)sécurité

décembre 2023 par Prodware

Prodware partage dix conseils essentiels pour débuter l’année 2024 en toute (cyber)sécurité. En adoptant une attitude proactive envers les défis de la cybersécurité, les entreprises peuvent anticiper et répondre de manière préventive aux menaces potentielles, renforçant ainsi leur résilience face aux risques numériques.

« À l’ère du numérique, la sécurité informatique est devenue plus qu’une simple précaution, c’est une nécessité vitale. Chaque interaction en ligne, chaque clic, chaque téléchargement peut potentiellement ouvrir la porte à des menaces. Protégez-vous et protégez votre entreprise en n’hésitant pas à vous appuyer sur nos dix recommandations. » Marc Lestienne, Deputy Chief Information Officer chez Prodware

Les 10 conseils proposés visent à guider les entreprises dans l’adoption de pratiques sécuritaires, assurant ainsi une protection robuste contre les menaces numériques :

1 - Renforcement des sauvegardes - Dans un contexte où les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, il est crucial de renforcer les processus de sauvegarde des données. De plus, il est recommandé de tester régulièrement la récupération des données pour garantir une efficacité optimale en cas d’incident.

2 - Surveillance proactive - La meilleure des protections antivirus doit systématiquement être complétée par la surveillance pro-active d’une équipe d’experts sécurité pour détecter et répondre rapidement aux menaces potentielles.

3 - Évaluation régulière - En évaluant régulièrement le niveau de protection informatique, les entreprises peuvent identifier les vulnérabilités et prioriser les actions correctives pour renforcer leur posture de sécurité.

4 - Maîtrise de la Supply Chain - Avec la multiplication des attaques ciblant la Supply Chain, il est essentiel d’imposer des normes et des procédures strictes à tous les partenaires pour garantir une sécurité globale.

5 - Authentification forte - L’identité est au cœur de la sécurité informatique, il est impératif de mettre en place des mécanismes d’authentification forte pour renforcer l’accès aux systèmes sensibles.

6 - Hygiène numérique - Il est recommandé de cloisonner autant que possible les usages numériques : le mélange vie privée / vie professionnelle augmente le niveau de risque.

7 - Gestion prudente des mots de Passe - Ne stocker pas les mots de passe dans le navigateur : utiliser des logiciels adaptés afin de les conserver en toute sécurité.

8 - Sensibilisation à la cybersécurité - Miser aussi sur l’intelligence humaine pour se protéger en implémentant un programme de sensibilisation à la cybersécurité.

9 - Vigilance contre la curiosité - La curiosité est le pire ennemi : éviter tout contact avec des systèmes informatiques inconnus (clé USB, borne de recharge publique, site suspect, etc...).

10 - Visibilité numérique - Pour maîtriser le partage de vos données, il est essentiel de régler correctement les paramètres de confidentialité, notamment sur les réseaux sociaux.

« Parce que notre environnement personnel comme professionnel devient chaque jour plus digital, notre compréhension du monde, c’est à dire notre culture, doit, elle aussi, évoluer. En tant que partenaire de la transformation digitale, Prodware aide ses clients et leurs collaborateurs à tirer parti des nouvelles opportunités numériques qui foisonnent autours de nous, mais aussi à maîtriser leurs risques informatiques. » Cyrille Duvivier, VP Cyber and Security chez Prodware