ProLion amplifie sa stratégie partenaires en France

février 2022 par Marc Jacob

L’offre CryptoSpike de ProLion permet aux partenaires NetApp d’ajouter rapidement et simplement une offre de protection contre les ransomwares à leur portefeuille.

ProLion, un spécialiste de la protection des données et de la lutte contre les ransomwares pour les systèmes de stockages ONTAP, lance une campagne de recrutement de partenaires sur le marché français. L’entreprise autrichienne implantée depuis 2013 s’appuie sur une distribution 100% indirecte pour ses offres de lutte contre les ransomware et de haute disponibilité pour les systèmes NetApp.

Pour recruter ses partenaires, ProLion propose un programme de certification technique qui leur permet d’être rapidement autonomes dans le déploiement et la configuration, notamment de sa solution CryptoSpike de lutte contre les ransomware. Cette dernière leur permet de proposer rapidement une offre unique de protection des données au niveau de la couche de stockage NetApp, déployable en production en moins de 10 jours et d’augmenter rapidement et avec un investissement minime la valeur qu’il propose à leurs clients.

Pour les partenaires, ProLion propose des niveaux de remises allant jusqu’à 33% ainsi qu’un accompagnement technique et commercial.