ProHacktive et ITANCIA signent un accord de partenriat en Europe et en Afrique

juin 2021 par Marc Jacob

ITANCIA va proposer les solutions de ProHacktive à tous ses partenaires en Europe et en Afrique. ITANCIA renforce ainsi son portefeuille autour de la cybersécurité, en y ajoutant cette solution Plug and Play, alertant en temps réel des points de vulnérabilité du réseau des entreprises.

Une interface simple et intuitive recense l’ensemble des équipements des réseaux et met en avant les vulnérabilités pour chaque équipement. Les axes de remédiations proposés permettront aux entreprises de renforcer la protection de leur SI à leur rythme et de manière autonome. Ainsi, ils pourront consolider facilement la sécurité de leur système et limiter l’impact d’éventuelles attaques informatiques. Tout en garantissant la sécurité des données clients, la box SHERLOCK® propose en outre la génération de rapports personnalisables, des moyens de notification pour suivre en permanence l’état de son réseau, et la possibilité de personnaliser les audits en fonction de sa stratégie de renforcement de la sécurité de son SI.

ProHacktive est une société française, labelisée French Tech Seed, éditrice de logiciel en cybersécurité préventive fondée en février 2018. A ce jour, la seule solution de cybersécurité préventive est l’audit mené par un cabinet d’expert. Cette prestation, ponctuelle, onéreuse et techniquement inaccessible prive plus de 98% des entreprises d’une démarche préventive dans la gestion du cyber-risque. En e"et, l’audit de cybersécurité démocratisé, permet de redonner aux décideurs d’entreprise une visibilité sur leur risque cyber mais également une implication dans la gestion de ce risque désormais structurel.

Dès lors, il nous apparait donc qu’une solution complémentaire aux solutions réactives de cybersécurité (antivirus et systèmes de détection d’intrusion) est plus que nécessaire. Celle-ci permet de renforcer la protection des réseaux informatiques d’entreprise dans une société toujours plus connectée.

ProHacktive répond à ce défi en complétant le panel d’outils des gestionnaires de réseaux avec une solution préventive, accessible fonctionnellement et financièrement pour toutes les entreprises, de la TPE à l’ETI.