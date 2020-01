« Prix du Livre Cyber 2020 » 30 ouvrages candidats 4 lauréats et 1 Coup de cœur du jury

janvier 2020 par Marc Jacob

Au travers de ce prix, le FIC récompense chaque année des ouvrages, en langue française ou anglaise, qui contribuent à la lutte contre la cybercriminalité, à la sécurité en entreprise et à la réflexion stratégique.

Le jury du Prix du Livre Cyber 2020, composé de Denis Fortier, directeur de la rédaction d’AEF Sécurité Globale et du général de corps d’armée (2S) Jacques Hebrard, expert en lutte contre la cybercriminalité a décerné les prix suivants :

Prix « Cybercriminalité » : Cyber Harcèlement, Bérangère Stassin, CFE Éditions

Prix « Cyberdéfense » : Tactique Cyber : le combat numérique, Arnaud Le Dez, Éditions Economica

Prix « Cybersécurité » : La cybersécurité et les décideurs, Marie de Fréminville, Éditions ISTE

Prix Recherche universitaire : « Cyberattaque et droit international », Maryline Grange et Anne-Thida Norodom, Éditions A. Pedone

« Coup de cœur du Jury » : Cyberwomen Des parcours hors normes, une filière d’avenir, Sylvaine Luckx et Alain Zimeray, Éditions Michel de Maule

« Le livre contribue à la compréhension de la complexité de la cybersécurité. La diversité des ouvrages témoigne chaque année de la richesse des débats qui marquent le FIC. L’oral ne chasse pas l’écrit ! Le livre s’inscrit dans le temps long, contrastant ainsi avec la vitesse de la transformation numérique », explique Marc Watin-Augouard, Général d’armée (2S), fondateur du Forum International de la Cybersécurité.

Le Prix du Livre Cyber sera remis le mercredi 29 janvier 2020, lors de la lors de la soirée de gala du FIC à la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Lille.

Le stand du Furet du Nord accueillera cette année encore les auteurs des 30 ouvrages candidats au Prix du livre, pour une séance de dédicaces au cœur du Forum International de la Cybersécurité, le rendez-vous de l’écosystème de la sécurité numérique.