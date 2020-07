Privowny App est disponible en marque blanche

juillet 2020 par Marc Jacob

Alors que 48 % des internautes craignent que leurs données personnelles ne soient partagées avec des tiers sans leur consentement, et que 89 % souhaitent être en capacité de contrôler quelles données une entreprise est autorisée à collecter et pour quel usage, les consommateurs français sont en quête de solutions applicatives pour maîtriser leur identité numérique.

Multiplication de mots de passe laissés à des tiers que l’on ne connaît pas, boîtes de réception inondées d’emails, multiplication de publicités ciblées agressives, éparpillement de données de multiples natures sur de nombreux sites internet et applications...

Devant cette situation anarchique, Privowny, société française basée à Aix-en-Provence et soutenue par un partenaire américain classé au Fortune 500, lance Privowny App.

Privowny App permet à ses utilisateurs d’utiliser sites internet et applications en toute sécurité et commence à faire le buzz en France.

L’application est désormais finalisée, et annonce sa disponibilité en marque blanche dès cette année auprès des opérateurs télécom, des banques et des assurances.

Une application qui sécurise les données et facilite la vie des internautes Privowny App est un outil informatique disponible sur ordinateur, sous la forme d’une extension de navigateur pour Chrome et Firefox, ainsi que sur mobile, avec une application pour iPhone et Android. L’outil est disponible en anglais et en français, et se déclinera bientôt en d’autres langues.

Grâce à Privowny App, les internautes n’ont plus besoin de se souvenir d’une multitude de mots de passe : les données sont chiffrées grâce à une clé secrète. L’App crée des adresses e-mail uniques de manière à ce que l’adresse personnelle ne soit jamais compromise. Les mails sont reçus de façon transparente dans leur boîte mail habituelle.

Le gestionnaire de données permet aussi aux utilisateurs de retrouver à tout moment ce que chaque entreprise sait à leur sujet (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.). Enfin, le gestionnaire de traqueurs permet de bloquer les traqueurs en ligne pour protéger sa vie privée, diminuer le nombre de publicités et améliorer sa navigation.

Une solution clé en main

Privowny App est désormais disponible en marque blanche, elle pourra être utilisée par les entreprises qui souhaitent proposer la solution sous leur propre marque à leurs utilisateurs.

Grâce à l’application, les entreprises pourront favoriser les bonnes pratiques en matière de création et de stockage de mots de passe, de partage de données sensibles et de protection des adresses e-mail professionnelles. Privowny App regroupe quatre modules qui, combinés, permettent à ses utilisateurs de protéger leur identité numérique et reprendre le contrôle de leurs données personnelles en ligne. La solution est fondée sur une technologie robuste et « scalable ». Privowny est capable de livrer un pilote répondant aux spécifications (nombre/association de modules au choix) et au branding du client en moins de quinze jours.

Une version bêta pour les curieux

Même si Privowny App n’a pas vocation à être commercialisé directement au consommateur final, une version bêta est disponible gratuitement pour les « early adopters » qui souhaitent la tester par curiosité, et participer ainsi à l’évolution du produit. Les Français peuvent d’ores et déjà tester Privowny