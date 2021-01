Prisma Cloud de Palo Alto Networks s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

janvier 2021 par Marc Jacob

Prisma Cloud protège l’environnement de travail dans le cloud à l’aide de différents modules comme Host Security, Container Security et WAAS (Web Application and API Security). Les nouveautés de ces modules comprennent :

Gestion des risques liés aux bots : Les clients de Prisma Cloud WAAS peuvent désormais administrer les robots sur le Web et définir le type d’accès selon le type de bots. Les utilisateurs ont une vue personnalisable et une protection qui couvre les bots connus, inconnus et ceux définis par l’utilisateur.

Protection contre les dénis de services évolués. Prisma Cloud WAAS comprend désormais la capacité à se défendre contre les attaques par déni de service au niveau applicatif en monitorant l’activité. .

Des politiques de conformité personnalisées pour Host Security. Prisma Cloud améliore la conformité des machines virtuelles avec des contrôles de conformité personnalisés suivant les systèmes d’exploitation, les orchestrateurs et les configurations installées.

Une meilleure prise en compte des clusters Kubernetes et des vérifications CRI-O dans Container Security.Prisma Cloudfranchit un palier dans l’intégration et la prise en compte des clusters Kurbenetes. Ceci afin d’améliorer la visibilité, de mieux gérer les politiques de sécurité et d’accéder aux audits durant l’exécution des applications en utilisant des filtres Kubernetes. Concernant CRI-O, Prisma Cloud cartographie 25 vérifications de conformité dédiées pour CRI-O en fonction des conteneurs, des images et des configurations hôtes.

Disponibilité

Toutes les nouveautés mentionnées ci-dessus sont disponibles dès aujourd’hui dans Prisma Cloud Compute Edition, et seront plus largement disponibles dans Prisma Cloud Enterprise Edition début février.