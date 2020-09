Primis étend son partenariat avec White Ops

septembre 2020 par Marc Jacob

Primis, une plateforme de découverte de vidéos appartenant à Universal McCann, et White Ops, spécialiste de la protection collective contre les attaques sophistiquées de robots et la fraude, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour détecter le trafic non valide (IVT) parmi l’inventaire vidéo de Primis. Ce partenariat permet à la communauté des éditeurs de Primis d’opérer au sein de la chaîne d’approvisionnement vidéo avec la certitude que les impressions sont générées par des personnes réelles. Primis se joint à une communauté croissante de partenaires de White Ops afin de protéger collectivement l’industrie contre le trafic sophistiqué des robots.

Les robots sophistiqués constituent une menace importante pour la chaîne d’approvisionnement vidéo. En exploitant la technologie de détection de White Ops, les experts en sécurité de la marque Primis sont en mesure d’identifier les causes et les sources de trafic non valide et de travailler avec des éditeurs partenaires pour résoudre ces problèmes. Primis utilisera les connaissances de White Ops Advertising Integrity pour fournir un trafic authentique à ses partenaires, augmentant ainsi la confiance et assurant un environnement sûr pour les marques.

La technologie de Primis Video Discovery touche le public à travers le monde, dans tous les secteurs. Les éditeurs qui s’associent à Primis bénéficient d’un service premium qui comprend la détection sophistiquée des robots par la technologie de White Ops et des conseils d’experts pour la résolution des impressions frauduleuses. Ces actions garantissent une expérience plus transparente pour les annonceurs, basée sur des modèles de comportement en ligne fiables.

Aujourd’hui, White Ops vérifie plus de dix mille milliards d’interactions numériques par semaine, en travaillant directement avec les plus grandes plateformes Internet, les DSP et les exchanges. La technologie de White Ops utilise une méthodologie de détection multicouche pour repérer et arrêter les robots sophistiqués, en incorporant des preuves techniques, une adaptation continue, un apprentissage automatique et Satori, une équipe de recherche et de renseignement sur les menaces. En conséquence, Advertising Integrity de White Ops bloque le trafic non humain sur toutes les plateformes, du web de bureau et mobile au CTV en passant par les applications mobiles.