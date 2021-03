Primeur lance « PRIMEUR DATA ONE »

mars 2021 par Marc Jacob

C’est de la passion pour les données et de la vision avant-gardiste d’une entreprise italienne leader dans le secteur de l’intégration des données qu’est née PRIMEUR DATA ONE™, une nouvelle plateforme hybride, flexible et modulaire dont l’objectif est de rendre l’intégration des données plus accessible, simple et intelligente. Stefano Musso, directeur général de l’entreprise, et Luca Musso, directeur technique de Primeur, nous expliquent les caractéristiques innovantes et les améliorations essentielles de ce produit en mesure de faire évoluer la capacité de traitement des données des grandes entreprises du secteur public et privé.

Dans une société où le flux des données est en augmentation permanente, les entreprises publiques et privées se retrouvent dans la nécessité de devoir gérer, organiser, utiliser et contrôler ceux-ci de manière efficace et sécurisée. L’un des principaux obstacles à la transformation numérique est la difficulté à faire « travailler ensemble » des systèmes et applications informatiques hétérogènes, créés avec des fonctionnalités diverses à des époques variées. Souvent, l’unique solution semble être l’abandon des dites technologies au profit de systèmes d’application plus modernes et fonctionnels, l’entreprise devant alors faire une croix sur tout un patrimoine, fruit de gros investissements. Une solution différente, plus souple et flexible, nous est proposée par Primeur, multinationale européenne leader dans le secteur de la data integration, qui lance sa nouvelle plateforme hybride pour l’intégration des données : PRIMEUR DATA ONE™. Sur le plan économique, le principal atout de cette nouvelle plateforme est de pouvoir tirer parti des précédents investissements technologiques, la structure hybride, modulaire et flexible de DATA ONE™ permettant d’intégrer différentes technologies tout en conservant leur complète autonomie. Ce faisant, les investissements passés des clients sont préservés, la coopération entre les outils informatiques est facilitée et la performance globale améliorée. Sur le plan technologique, DATA ONE™ est la première plateforme basée sur un modèle COA (Contract-Oriented Architecture) qui permet une accélération du processus d’intégration, un meilleur contrôle et une gestion des données infiniment plus efficace. Les entreprises pourront ainsi disposer d’un outil intelligent, sécurisé et flexible, et bénéficier d’une expérience utilisateur simple et intuitive permettant une prise en main extrêmement rapide.

PRIMEUR DATA ONE™ s’adresse à toutes les grandes entreprises internationales des secteurs de la banque et de l’assurance, des biens de consommation courante, de l’industrie manufacturière, de la communication et de l’administration publique qui ont besoin d’utiliser de façon sécurisée, structurée et efficace les données qu’elles génèrent, recueillent ou archivent durant les différentes phases de leur activité. Primeur a voulu créer une plateforme complète capable de répondre aux différentes exigences du marché. En effet, PRIMEUR DATA ONE™ est composée de quatre modules dissociables aux caractéristiques et fonctions différentes : PRIMEUR DATA MOVER™ est la composante de transfert de fichiers géré qui, grâce à un système de transfert efficace, est capable de résoudre tous les problèmes de déplacement de données de manière sécurisée et efficace ; PRIMEUR DATA SHAPER™ est la partie habilitée à la transformation des données afin que celles-ci puissent être utilisables par d’autres dispositifs ; PRIMEUR DATA WATCHER™ planifie, gère et contrôle l’intégration des données de bout en bout, garantissant contrôle et visibilité sur tous les flux ; PRIMEUR DATA PRIVACY™ enfin, assure la qualité des données et leur conformité aux normes RGPD.