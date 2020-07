Primagaz industrialise la Data Science grâce à Nutanix

juillet 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce que Primagaz a choisi ses solutions pour bâtir un data lake et industrialiser la data science. Les data scientist pourront s’appuyer sur cette infrastructure et les solutions logicielles Files et Calm de Nutanix pour provisionner à la demandes les données et les ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs traitements.

Fondé en 1938, Primagaz est un acteur historique français de la distribution de propane et de butane. Pionnier de la transition énergétique, il a été le 1er groupe à obtenir l’autorisation de distribuer du gaz en réseau dans les 27 000 communes non desservies par le gaz naturel, participant à un équilibrage du mix énergétique. Chaque jour, Primagaz achemine le gaz propane, butane, GNC et GNL, là où ses clients en ont besoin, même dans les zones les plus reculées. Primagaz accélère son implication dans la transition énergétique des territoires en simplifiant l’accès de tous à des solutions énergétiques de nouvelle génération telles que le GNV et le biopropane. Son métier consiste à apporter le gaz en citerne ou en bouteille, pour les particuliers, les collectivités locales et les professionnels, dans les 27 000 communes non raccordées au réseau. L’histoire de Primagaz est donc mêlée à celle des territoires.

Le pionnier de la transition énergétique a des ambitions pour sa DSI et souhaite qu’elle devienne une force de proposition pour les métiers, dans une logique de DSI-as-a-Service. Elle devait alors industrialiser une grande partie de son infrastructure pour permettre cette transformation et a décidé de commencer par le projet déclencheur, celui de la data science.

L’équipe de data scientists de Primagaz, a pour mission de travailler et de manipuler les données pour aider l’entreprise à désigner de nouveaux services, offres et approches pour mieux accompagner ses clients. Comme beaucoup d’entreprises, en l’absence de data lake toutes les données de l’entreprise étaient pilotées entre différentes divisions. Les data scientists téléchargeaient les datasets depuis des systèmes épars pour ensuite les travailler sur leurs propres machines. Pour répondre à ces enjeux, la DSI de Primagaz se tourne vers Nutanix et son partenaires Anetys avec lesquels il collabore déjà pour des solutions de VDI. Suite à une concertation entre les différents acteurs au cours de laquelle les data scientistes ont pu challenger les équipes de Nutanix sur leurs solutions, Primagaz a fait le choix d’adopter les solutions de la firme pour créer son architecture de données.

Primagaz met en place un cluster Nutanix de 3 noeuds qui porte le datalake construit sur l’hyperviseur AHV associé à la solution de stockage fichier de Nutanix, Files. Pour faciliter la vie des data scientists, Primagaz met en place à l’aide de Calm des blueprints applicatifs qui vont leur permettre de déployer à la demande les workload dont ils auront besoin pour leurs travaux. Suivant les tâches qu’ils auront à accomplir, ils pourront provisionner en un clic les ressources dont ils ont besoin, tant en termes de calcul qu’au niveau des outils comme Air Studio. Les data scientists tireront également profit des fonctionnalités de Files et de son intégration native sur les clusters Nutanix pour accéder rapidement aux données et réaliser leurs traitements.