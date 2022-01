Prévoir en période pandémique : un défi que nos experts du stockage de données ont tenté de relever

janvier 2022 par Experts

À première vue, faire des prévisions à l’échelle mondiale alors que la pandémie persiste n’est pas chose simple ! Nous avons toutefois persévéré et demandé à différents experts d’identifier les principaux moteurs du marché du stockage des données en 2022, et ils ont formulé des prévisions concises tenant compte des complexités et des incertitudes actuelles.

Selon eux, sept tendances clés sont susceptibles de stimuler le marché du stockage en 2022 : cybersécurité, souveraineté des données, intelligence artificielle, cloud hybride, durabilité, disponibilité des données et connectivité du stockage.

Avant de nous plonger dans les « predictions », il convient de rappeler que l’économie mondiale est toujours en passe d’atteindre sa "destination numérique", la majorité des entreprises s’orientent vers une « augmentation numérique » pour rester compétitifs.

Selon l’IDC, cette évolution est estimée à 6 800 milliards de dollars de dépenses informatiques entre 2020 et 2023.

Cybersécurité

La cybersécurité fait, de plus en plus souvent, la une des journaux et il est peu probable que cela change en 2022, déclare Candid Wüest, vice-président de la recherche cyberprotection chez Acronis. "Les ransomwares sont l’une des cyberattaques les plus rentables à l’heure actuelle". Au cours de 2022, Wüest s’attend à ce que "les ransomwares s’étendent davantage à MacOS et Linux, ainsi qu’à de nouveaux environnements tels que les systèmes virtuels, le cloud et les OT/IoT. Cela entraînera de plus en plus de conséquences dans le monde réel, et donc aussi une demande accrue de réglementations et de sanctions officielles."

Paul Speciale, CMO de Scality, fait une évaluation quelque peu similaire : "Non seulement nous avons vu plus d’attaques de ransomware en 2021, mais ces attaques sont également devenues plus importantes et plus coûteuses. Ces attaques coûteront environ 265 milliards de dollars par an d’ici 2031, une nouvelle attaque étant perpétrée toutes les deux secondes en moyenne, selon Cybersecurity Ventures. En 2022, les solutions de stockage seront combinées à des mécanismes avancés de sécurité au niveau des applications, des serveurs et des réseaux afin de fournir aux entreprises des solutions de bout en bout contre les cyberattaques dans l’ensemble de leurs piles informatiques."

Sergei Serdyuk, vice-président de la gestion des produits chez NAKIVO, considère que l’engagement croissant envers l’informatique en nuage constitue un problème supplémentaire : "L’augmentation alarmante de la cybercriminalité et l’expansion générale de la surface des menaces signifient que les données des entreprises sont devenues beaucoup plus vulnérables à la perte ou au cryptage par des ransomwares. La migration accélérée de quantités massives de données d’entreprise vers le cloud aggrave encore ce problème. Nous pensons qu’en 2022, les entreprises et les fournisseurs de services gérés (MSP) donneront la priorité aux ransomwares sur les autres menaces de sécurité afin d’assurer une protection continue, sur site et en vol."

"Les systèmes HPC seront de plus en plus menacés par les cyberattaques", déclare Todd Ruff, vice-président du marketing chez Panasas. "Pendant de nombreuses années, l’infrastructure HPC est restée séparée du reste des systèmes d’une organisation. Elle disposait de son propre réseau, de ses propres protocoles et de sa propre équipe d’administration. La performance était la priorité, et la sécurité passait au second plan. Cette situation est toutefois appelée à changer, car les cybercriminels commencent à considérer les environnements HPC, avec leurs mines d’or de données, comme une cible de choix. Aujourd’hui, les développements de la technologie HPC, tels que le protocole d’interopérabilité de gestion des clés (KMIP) et les disques auto-cryptables, signifient que les utilisateurs de HPC n’ont pas à choisir entre sécurité et performance."

"L’instabilité mondiale croissante amène les organisations à rechercher des solutions de sauvegarde dédiées, indépendantes des fournisseurs de solutions SaaS. Les centres de données régionaux et l’immuabilité sont rapidement devenus des facteurs clés pour la sauvegarde et la pérennité des données des entreprises ces dernières années, et nous avons toutes les raisons de croire que cette tendance va s’accentuer", conclut Frederik Schouboe, PDG de Keepit, qui s’attend à une augmentation rapide des attaques de ransomware.

Souveraineté des données

Après la cybersécurité, un autre sujet brûlant tout au long de 2021 a été la souveraineté des données, et cette tendance ne devrait pas ralentir : "La dépendance à l’égard de fournisseurs de technologies et de services cloud basés en dehors de leurs zones géographiques est une préoccupation croissante pour les entreprises mondiales. Les entreprises ont du mal à suivre la localisation de leurs données et à respecter la conformité aux réglementations locales. Cela va donner naissance à une industrie de fournisseurs de services locaux et régionaux offrant des services de cloud souverain à des marchés captifs en garantissant que les données restent à l’intérieur des frontières spécifiées", déclare Paul Speciale CMO de Scality.

Schouboe, de Keepit, est d’accord : "Alors que de plus en plus de réglementations locales et mondiales sont mises en place pour protéger les données et la vie privée, les entreprises sont sous pression pour protéger et documenter l’état de leur infrastructure. La capacité à chiffrer, protéger et restaurer les données est essentielle pour les organisations qui s’efforcent d’être conformes. Et comme les fournisseurs de SaaS ne sauvegardent pas automatiquement les données pendant de longues périodes - et ne disposent pas de mesures de sécurité intégrées notables pour protéger les données - il est primordial que les équipes informatiques recherchent, évaluent et mettent en œuvre de manière proactive des mesures de protection tierces, y compris les nouvelles technologies comme la blockchain pour l’immuabilité des données."

Intelligence artificielle

IDC prévoit que les dépenses mondiales en systèmes d’intelligence artificielle (IA) passeront de 85,3 milliards de dollars en 2021 à plus de 204 milliards de dollars en 2025. Que pouvons-nous donc attendre de cette technologie transformatrice à croissance rapide en 2022 ? Todd Ruff, vice-président du marketing chez Panasas.s’attend à ce que l’IA devienne un verbe en 2022 : "Les entreprises adoptent l’IA à un rythme rapide - à tel point que nous pourrions nous retrouver à utiliser l’IA comme un verbe ! Cette croissance exponentielle devrait avoir un impact transformationnel dans les années à venir, cependant le défi auquel les organisations seront d’abord confrontées est la compréhension de leurs données : vous ne pouvez pas " IA " vos données tant que vous ne savez pas ce qu’elles sont ! " Pour Paul Speciale, CMO de Scality tout est dans la vision d’ensemble : "Nous nous attendons à voir davantage d’intégration de l’IA/MLOps dans les offres de stockage de données à grande échelle afin de remédier à la pénurie de compétences et d’aider les administrateurs à décharger et automatiser les processus."

Steven Groenke, PDG de Storbyte, voit 2022 comme une année cruciale pour l’IA, prédisant qu’elle deviendra "la technologie la plus perturbatrice, mais aussi la plus transformatrice, jamais développée." Il poursuit : "L’IA va se développer, mais l’augmentation de l’avenir énergétique mettra la pression sur les centres de données pour qu’ils réduisent les coûts d’électricité."

Cloud hybride

Selon Gartner, le cloud sera la pièce maîtresse des nouvelles expériences numériques : le revenu mondial du cloud atteindra un total de 474 milliards de dollars en 2022, contre 408 milliards en 2021.

Selon Schouboe de Keepit, "de plus en plus d’organisations migrent vers le cloud, et les équipes informatiques apprennent à s’adapter aux nouvelles technologies "en faisant", ce qui ajoute de nouvelles contraintes et incertitudes aux opérations quotidiennes. Si le cloud est idéal pour l’évolutivité et la flexibilité, il pose également des problèmes de sécurité : La capacité de sauvegarder et de restaurer l’infrastructure est une garantie de grande valeur contre l’erreur humaine et les autres catastrophes qui pourraient frapper une organisation au cours de son voyage dans le nuage."

Paul Speciale, CMO de Scality, pense que les centres de données sur site sont là pour rester : "Même si les investissements dans le cloud public se poursuivent, les entreprises conserveront leur infrastructure sur site pour des raisons de contrôle, de performance et de rentabilité. Cela conduira à un nouveau niveau de capacités sophistiquées de gestion informatique pour optimiser les solutions de gestion des applications et des données multi-centre de données et multi-cloud."

En outre, "l’adoption du Network-as-a-Service (NaaS) va frapper le marché", selon M. Groenke de Storbyte. Ce modèle de cloud permet aux utilisateurs d’exploiter le réseau sans déployer ou maintenir leur propre infrastructure.

"2022 verra la disponibilité des données devenir une priorité - quel que soit l’endroit où les données sont créées ou stockées. Avec l’augmentation du travail à distance, la capacité à garantir la disponibilité des données en tout lieu et à tout moment devient de plus en plus importante. Les organisations continueront d’explorer la meilleure façon d’intégrer le cloud dans leurs stratégies informatiques pour permettre une disponibilité des données à faible latence en 2022. Cela ouvrira la porte à de nouvelles méthodes pour y parvenir, avec des solutions de gestion des données multi-cloud distribuées, capables de fournir un accès et un placement universels des données sur un stockage multisite et multi-cloud, ce qui conduira à des flux de travail hybrides et multi-cloud très efficaces", prédit Betsy Doughty, VP Corporate Marketing, Spectra Logic.

Durabilité

La migration vers le cloud est-elle aussi, globalement, une solution plus durable ? Aron Brand, directeur technique de CTERA, le pense : "La décision de migrer vers le cloud donne accès à des centres de données fondamentalement plus écologiques, car les fournisseurs de cloud investissent massivement dans le développement durable. En raison d’économies d’échelle et de fortes incitations à réduire leurs coûts, les fournisseurs de cloud computing utilisent des systèmes de refroidissement plus efficaces pour leurs centres de données et les placent plus près de sources d’énergie propres que ce qui est possible pour un centre de données d’entreprise. Par exemple, Amazon Web Services a déjà atteint 65 % d’énergie renouvelable dans toute l’entreprise en 2020 et prévoit d’atteindre 100 % en 2025. AWS s’est également engagé à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2040, soit 10 ans avant l’accord de Paris."

Connectivité et performance

Pour Tim Klein, PDG d’ATTO Technology, connectivité et vitesse sont étroitement liées : "En l’absence de nouveaux supports de stockage plus rapides à l’horizon immédiat, nous sommes susceptibles de voir un accent continu sur l’augmentation de la vitesse et des performances de la connectivité de stockage. Les nouvelles technologies de connectivité de stockage telles que NVMe, RDMA, PCIe 4.0 et Gen7 Fibre Channel ont ouvert de nombreuses voies d’opportunités pour les vendeurs et les développeurs en 2022."

Les applications modernes vivent dans le cloud et génèrent de grandes quantités de données. Eric Baissus, CEO, Kalray fait le lien entre les applications à forte intensité de données et les défis de performance : "L’explosion des données, alimentée par des services et des applications exigeants tels que l’intelligence artificielle, l’analyse prédictive ou la détection intelligente, exerce une forte pression sur les architectures de réseau et de stockage du Cloud et des Data Center Edge. Dans ce contexte, les technologies Flash, NVM/NVMe-oF et DPU (Data Processing Unit) apportent la réponse aux défis soulevés par le déploiement de ces applications gourmandes en données."

Le tout-flash est l’avenir pour Steven Groenke de Storbyte : "Le secteur du stockage flash en entreprise va continuer à se développer en 2022. Au-delà des avantages en termes de performances, le flash réduit les coûts de consommation électrique dans les centres de données. Le prix des SSD continue de baisser, car la technologie devient plus fiable et les capacités des disques augmentent. En revanche, la part de marché des disques durs s’est réduite par rapport au pic de 34 milliards de dollars atteint en 2014 et devrait s’effondrer à 12 milliards de dollars d’ici l’année prochaine."

Avec en toile de fond les complexités et les incertitudes de notre époque, il sera intéressant au fil du temps de revoir ces prédictions, notamment post-pandémie.