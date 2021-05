Préventica Lyon confirmé du 22 au 24 juin

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Management des risques, organisations du télé-travail, dialogue social, plans de prévention hygiène et sécurité, maladies professionnelles, performance et responsabilité sociale de l’entreprise... autant de sujets qui seront abordés pendant 3 jours au cours des nombreuses conférences, retours d’expériences et ateliers participatifs.

Au grès des allées, près d’une centaine d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes viendront faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents. Parmi elles, de véritables innovations en matière de Santé et de Sécurité au travail, touchant tous les secteurs d’activités, seront à découvrir.

Les équipes Préventica veillent tout particulièrement à ce que ces rencontres se fassent dans des conditions sanitaires les plus strictes pour garantir la sécurité de tous. Un pass sanitaire sera par ailleurs exigé et des tests antigéniques rapides seront mis à la disposition de tous à l’entrée du salon.

Des outils en ligne pour les entreprises, en marge de l’événement

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a mis en évidence le besoin impérieux de la part des entreprises et des professionnels d’accéder à l’information en temps réel et d’échanger des expériences.

L’équipe Préventica a ainsi profité de la fermeture des événements pour développer une plateforme de services en ligne gratuits, pour permettre à tous de continuer à se former et à partager des idées, tout au long de l’année, sur l’environnement de travail.

EPrev’, l’outil de sourcing et de mise en relation directe avec les professionnels de la santé sécurité au travail (1 000 fournisseurs référencés)

WebiPrev’, la chaîne de webinaires entièrement dédiée aux ressources humaines et à l’organisation du travail vs la performance de l’entreprise. Un outil de formation et de dialogue en ligne. Plus de 150 wébinars à découvrir en live dans les prochains mois, ou en replay.

EMag’, la revue de presse de la santé au travail et de la prévention des risques, alimentée quotidiennement et diffusée toutes les semaines par abonnement.

Pour en savoir plus : https://www.preventica.com/congres-...