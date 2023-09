Près des deux tiers des responsables informatiques prévoient de recruter au cours des 12 prochains mois

septembre 2023 par Equinix

Alors que de nouvelles technologies émergent à un rythme effréné, les équipes informatiques jouent un rôle de plus en plus central au développement des organisations. Si depuis plusieurs années, le secteur des nouvelles technologies connaît une pénurie de talents, l’intégration de telles innovations au sein des entreprises nécessite des moyens certes technologiques, mais aussi et surtout des compétences humaines, capables de retranscrire les besoins de l’organisation et d’adapter la technologie à l’entreprise.

L’enquête annuelle menée par Equinix, Inc. auprès de 2 900 responsables informatiques dans 29 pays, révèle que 67% d’entre eux considèrent la pénurie de talents comme une des trois principales menaces pour l’activité de leur entreprise. Pourtant, 57% des personnes interrogées affirment avoir déjà agrandi leur équipe au cours des deux dernières années et près des deux tiers (66%) d’entre elles prévoient d’en faire de même au cours des 12 prochains mois, de manière à pouvoir soutenir l’évolution des systèmes informatiques des entreprises en matière d’exploitation et de sécurité. Les techniciens informatiques (53%), les spécialistes du cloud computing (40%) et les professionnels de l’IA et machine learning (37%) sont les compétences les plus recherchées par les responsables informatiques au niveau mondial. Étant en pleine croissance, ce dernier domaine cause des difficultés au sein des organisations, notamment en termes de capacité des collaborateurs à s’adapter à l’utilisation de l’IA.

Si les systèmes informatiques deviennent de plus en plus complexes, les menaces auxquelles ils sont confrontés le deviennent également. Ainsi, 82% des décideurs informatiques considèrent l’amélioration de la cybersécurité comme la principale priorité de leur stratégie technologique. Par ailleurs, les responsables informatiques prévoient de recruter ou même de créer des postes de développeur de logiciels de sécurité (30%), d’analystes de la sécurité (29%) et d’ingénieur de la sécurité (26%).

Outre, l’aspect technologique, les organisations sont également confrontées à des manques de compétences et de rétention de talents pour soutenir leurs efforts en matière de développement durable et pour se conformer aux réglementations. 34% des entreprises interrogées annoncent d’ailleurs prévoir une augmentation des effectifs dans ce domaine pour les mois à venir.

Dans un contexte économique incertain, certaines entreprises prennent des mesures radicales en se séparant d’une partie de leurs collaborateurs. L’enquête Equinix révèle d’ailleurs que 9% des responsables informatiques prévoient une réduction de leurs effectifs au cours des 12 prochains mois. Les techniciens informatiques (49%), les professionnels de l’ingénierie matérielle (25%) et les spécialistes de l’analyse de données (24%), seraient les trois branches-métier les plus touchées par ces licenciements selon les personnes interrogées.

« Les problématiques d’acquisition et de rétention des talents continuent de peser sur les entreprises. Les technologies évoluent à un rythme tel qu’il est difficile pour les collaborateurs d’acquérir les compétences nécessaires à leur adoption. Si aujourd’hui, la pénurie de compétences freine les entreprises dans l’adoption de nouvelles technologies, Equinix reste convaincu que les organisations devraient prioriser l’apprentissage. » explique Régis Castagné, Directeur Général d’Equinix France. « A ce titre, la Fondation Equinix, inaugurée en septembre 2022, finance des organisations à but non lucratif, des entreprises sociales et des établissements d’enseignement et vise à réduire la fracture numérique mais aussi à entretenir un vivier de talents en fournissant aux jeunes un accès à la technologie et à la connectivité ou en leur permettant de développer des compétences requises aux carrières dans le domaine de la technologie ».

Milind Wagle, Directeur Général de l’Information chez Equinix, ajoute : "Le rôle de l’informatique s’est transformé, passant d’une fonction de support à un rôle clé pour l’entreprise. Ce changement a déclenché une nécessité pour les professionnels de l’informatique d’étendre leur expertise technique à une connaissance approfondie de l’entreprise et à des compétences plus générales. Avec les progrès de l’automatisation et de l’IA qui prennent en charge les tâches courantes de gestion de l’infrastructure informatique, les spécialistes de l’informatique peuvent désormais se concentrer sur les résultats de croissance à haute valeur ajoutée de l’entreprise."

Méthodologie

Cette enquête indépendante commandée par Equinix a été menée auprès de 2 900 responsables informatiques d’entreprises du continent américain (Brésil, Canada, Colombie, Chili, États-Unis et Mexique), de la région Asie-Pacifique (Australie, Corée du Sud, Inde, Hong Kong, Japon et Singapour) et d’EMEA (Allemagne, Afrique du Sud, Bulgarie, Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Nigéria, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie). Les répondants ont été sélectionnés depuis le panel en ligne Dynata. L’enquête a été menée en ligne du 1er mars au 7 avril 2023.