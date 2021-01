Première édition de « dathack » - un challenge d’innovation

janvier 2021 par Marc Jacob

« Dathack » est une première !

Il s’agit d’un hackathon qui a pour finalité de réunir les esprits les plus brillants du monde de la protection des données afin de faire évoluer la réglementation applicable en la matière.

Sans réponse claire à ce jour quant aux différentes problématiques liées notamment aux transferts des données hors union européenne, sujet qui pose de véritables problèmes aux Data Protection Officer, les participants, par équipe de 2 à 5 personnes, devront collaborer pour produire un « livrable » qui fera référence dans l’univers des DPO. Document sur lequel toutes les institutions pourront s’appuyer pour produire un référentiel.

Le thème de 2021 porte sur les « Nouveaux usages et protection des données » avec trois thématiques qui en découle :

Transferts internationaux de données

Utilisation de l’IA dans les processus marketing

Mise en œuvre de la portabilité

Le challenge est ouvert aux professionnels du monde de la protection des données ainsi qu’aux étudiants et jeunes diplômés avec moins d’un an d’expérience.

Chaque équipe est invitée à traiter le sujet qui lui semble le plus opportun. Au terme du concours l’équipe professionnelle lauréate recevra le prix « All star » et l’équipe étudiante le prix « Rookie ».

Dathack débute le 28/01/2021, sur la plateforme dédiée : dathack-mind-the-gap et se déroule en 3 étapes avec en point d’orgue le pitch final.

Etape 1 :

Inscription, constitution de l’équipe (date limite de dépôt des dossiers le 15/03 soit 46 jours) et rédaction d’un livrable sommaire faisant apparaître les points essentiels à la rédaction du document final.

Etape 2 :

Les équipes retenues devront produire un « référentiel », document finalisé en lien avec le sujet traité qui fera foi en la matière.

Etape 3 :

Pitch final qui se tiendra le 21/05/2021, soit quelques jours avant le troisième anniversaire du RGPD, devant un jury composé de professionnels, d’enseignants, et d’institutions (BPI France, AFCDP, Europcar Mobility Group, Conseil d’État, DPO Consulting).

Avec Dathack, DPO consulting, crée une émulation dans le milieu de la protection des données en proposant un événement innovant qui vise à répondre aux zones d’ombre du droit français, européen et international.