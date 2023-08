Preisverleihungen auf der it-sa Expo&Congress: Gewinn für Nachwuchs, IT-Security-Professionals und Startups

August 2023 von Thomas Philipp Haas Director Marketing & Manager Public Relations NürnbergMesse

Auf Europas größter IT-Sicherheitsfachmesse it-sa Expo&Congress, die vom 10. bis 12. Oktober in Nürnberg stattfindet, nimmt das Thema Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle ein. Preisverleihungen im Rahmenprogramm würdigen die Leistung angehender und junger Fachkräfte. Geehrt werden auch besondere Leistungen im Bereich der (Cyber-)Resilienz. Die Innovationskraft der IT-Sicherheitsbranche rückt der ATHENE Startup Award UP23@it-sa in den Fokus: Der begehrte Preis wird für das beste Cybersecurity-Startup im deutschsprachigen Raum vergeben.

In Deutschland fehlten zuletzt etwa 137.000 Fachkräfte im Bereich der IT-Sicherheit, weltweit sogar 3,4 Millionen. Zu diesen Ergebnissen kamen der Branchenverband Bitkom und (ISC)2 als internationale Organisation von Führungskräften im Bereich der Informationssicherheit. Gleichzeitig zeigen Umfragen unter IT-Sicherheitsverantwortlichen, wie hoch die Belastung in diesem Berufsfeld ist. Mit mehreren Preisverleihungen werden auf der it-sa Expo&Congress herausragende Leistungen von angehenden Fachkräften und IT-Security-Professionals gewürdigt – und damit ihr wichtiger Beitrag für die Sicherheit im digitalen Zeitalter. Gemeinsam mit dem nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE und dem IT-Sicherheitscluster e.V. zeichnet die it-sa außerdem innovative junge IT-Sicherheitsanbieter mit dem ATHENE Startup Award UP23@it-sa aus.

CAST-Förderpreis IT-Sicherheit für studentische Arbeiten

Herausragende Abschlussarbeiten werden am ersten Messetag der it-sa mit dem CAST-Förderpreis IT-Sicherheit 2023 ausgezeichnet. Bereits am Vortag der Messe findet das Finale im Rahmen des Congress@it-sa statt, bei dem jeweils drei Nominierte ihre Master- und Diplom- bzw. Bachelor- und Studienarbeiten vor einer Fachjury und dem Fachpublikum präsentieren. Der CAST-Förderpreis ist mit insgesamt 3.600 Euro dotiert.

Hacking-Challenge: „Deutschland’s bester Hacker“ auf der it-sa

Deutschland’s bester Hacker 2023 wird im Rahmenprogramm der it-sa Expo&Congress vorgestellt. Die Initiative um Marco di Filippo hat es sich zum Ziel gesetzt, „die nächste Generation dafür zu begeistern, sich mit IT und IT-Security auseinanderzusetzen“ und die positive Wahrnehmung ethischer Hacker zu fördern. In mehreren Online-Challenges und einem abschließenden Finale in Dortmund wird klar, wer den Sieg nach Hause trägt und in Nürnberg auf der Bühne steht.

IBCRM Resilience Award: Ganzheitliche Resilienz in Organisationen gefragt

Mit dem Resilience Award prämiert das Institut für Business Continuity & Resilience Management auf der it-sa Projekte, die ein ganzheitliches Resilienz-Management auszeichnet. Dabei liegt der Fokus auf der engen Verzahnung von Informations- und IT-Sicherheit, Datenschutz, Business Continuity Management und weiteren Disziplinen wie dem Krisenmanagement. Der Resilience Award wird erstmals vergeben. „Wir freuen uns, mit der it-sa Expo&Congress die passende Bühne für die Premiere des Resilience Award bieten zu dürfen“, so Frank Venjakob, Executive Director it-sa.

Bestes Cybersecurity-Startup: ATHENE Startup Award UP23@it-sa

Bereits zum sechsten Mal wird auf der it-sa das beste Startup im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Neben dem Innovationspotenzial bewertet eine achtköpfige Fachjury unter anderem auch das Geschäftsmodell, wirtschaftlichen Erfolg, Marketing und Vertrieb sowie die Unternehmensvision der Bewerber.

Wer sich schließlich über die begehrte Trophäe freuen darf, entscheidet sich am 11. Oktober: Auf der it-sa treten dann die fünf von der Jury nominierten Startups im Pitch gegeneinander an. Die drei Bestplatzierten erhalten unter anderem Preisgelder in Höhe von 5.000, 2.500 und 1.250 Euro.

IT Security Awards für innovative Produkte

In den Kategorien Management Security, Internet Security, Identity und Access Management sowie Cloud Security werden die innovativsten Produkte mit den IT Security Awards ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr findet die Preisverleihung im Forenprogramm der Messe statt.