Prédictions technologiques 2022 : à quoi s’attendre dans un monde du travail hybride ?

novembre 2021 par Philippe Azouyan, directeur de la succursale française de Dynabook

Prédire l’avenir est difficile. Prédire l’avenir de la technologie est encore plus difficile en raison de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, des défis liés à l’innovation et de l’imprévisibilité des tendances de consommation. Seulement une petite partie des innovations a véritablement un impact, notamment parce qu’elles sont en avance sur leur temps ou que le marché n’existe pas encore. Sur la base du constat des comportements des entreprises et des consommateurs, voici les prédictions sur la direction que prendront les technologies au cours de l’année prochaine.

1. 2022 sera l’année phare pour l’Edge Computing mobile et les lunettes connectées

Selon IBM, 91 % des entreprises prévoient de mettre en œuvre des stratégies d’Edge Computing au cours des cinq prochaines années. Dans des secteurs tels que la fabrication, cela deviendra la norme. En effet, des produits tels que les lunettes intelligentes de réalité assistée (RA) seront essentiels pour permettre aux travailleurs sur le terrain de travailler n’importe où sans avoir accès à un réseau Wi-Fi. Mais mettre en place la RA est extrêmement complexe. Pour présenter de manière réaliste une version améliorée de l’environnement d’un utilisateur, les lunettes intelligentes doivent inclure plusieurs ensembles de données et réagir en temps réel. Ce qui est difficile si chaque étape nécessite l’envoi de données de l’appareil pour traitement. Les retards peuvent mettre la vie en danger : par exemple dans le cas de l’utilisation de lunettes intelligentes dans le secteur de la santé.

C’est pourquoi l’Edge Computing est sur le point de se développer : il permet aux appareils intelligents de réagir aux environnements immédiatement et avec précision, ce qui les rend à leur tour utilisables dans un large éventail d’applications. Nos recherches révèlent que 63 % des entreprises prévoient de déployer des lunettes intelligentes au cours des 24 prochains mois, et en 2022 nous pensons que les entreprises concrétiseront leurs idées pour mettre en œuvre ces technologies.

2. Sécuriser l’environnement de travail hybride sera essentiel

La pandémie a changé à jamais les environnements de travail. Mais le travail hybride n’est pas sans risques. Naturellement, cela a poussé les entreprises à évaluer régulièrement leurs processus de sécurité pour protéger les données de leurs employés. Un domaine où cela attirera vraiment l’attention est celui de la sécurité des appareils.

Notre recherche révèle que 81 % des décideurs informatiques considèrent les fonctionnalités de sécurité comme importantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’achat concernant de nouveaux appareils - et cela continuera d’être le cas aussi longtemps que les travailleurs emporteront ces appareils chez eux. Les entreprises devront fournir au personnel des appareils sécurisés comprenant des fonctionnalités telles que l’authentification à deux facteurs, Windows 11 et Trusted Platform Module pour garantir que le travail à domicile soit aussi sécurisé qu’au bureau. En 2022, nous verrons les entreprises renforcer davantage les mesures de sécurité comme celles-ci, en introduisant également des solutions client plus sécurisées pour les mobiles.

3. L’Edge AI améliorera l’expérience client

L’Edge Computing a déjà connu un intérêt important depuis l’introduction de la 5G. Un rapport de 2021 de la Linux Foundation prédit que la capitalisation boursière mondiale du Edge Computing vaudra plus de 800 milliards de dollars d’ici 2028. Dans le même temps, les entreprises cherchent également à investir dans l’IA dans au moins certaines de leurs fonctions commerciales. En 2022, il s’agira de bien plus qu’une simple transformation numérique : en fusionnant l’Edge Computing et l’IA, des applications telles que l’assistance à distance et la surveillance de la chaîne de montage deviendront de plus en plus accessibles. Et à mesure que les consommateurs prennent de plus en plus de décisions d’achat en ligne, l’Edge AI, grâce à l’analyse, viendra au premier plan pour comprendre les tendances de consommation, les achats et les modèles de décision, en fournissant des informations instantanées pour permettre des décisions commerciales en temps réel.

Au cours de la seconde moitié de 2022, nous pourrions même voir certaines grandes entreprises piloter des caméras optimisées avec l’Edge AI pour identifier les groupes d’âge des consommateurs et cibler des publicités personnalisées. Bien qu’il y ait sans aucun doute des problèmes de sécurité à résoudre avec de telles applications, la croissance de l’Edge AI ne semble pas sur le point de ralentir de sitôt.

4. Les services de livraison par drones vont décoller dans la logistique

La pandémie a mis une pression mémorable sur les chaînes d’approvisionnement du monde entier, et les entreprises de logistique avaient besoin de technologies telles que l’automatisation et la robotique, pour aider à sélectionner, emballer et expédier des quantités toujours croissantes de commandes. Ces deux technologies continueront de jouer un rôle majeur dans cet espace à l’approche de 2022.

Les services de livraison par drones étaient en avance sur leur temps il y a cinq ans. Ce qui explique en grande partie la raison pour laquelle les plans de Prime Air d’Amazon sont actuellement en péril. Mais les prévisions récentes indiquent que la tendance est sur le point de changer : la taille du marché mondial de la robotique d’entrepôt devrait passer de 4,7 milliards USD en 2021 à 9,1 milliards USD d’ici 2026. Alors que cette technologie commence à trouver ses marques, nous nous attendons à voir de plus en plus de débats autour des services de livraison par drones au cours des 12 prochains mois.

5. 2022 sera l’année de l’ordinateur portable recyclé

Durabilité. Nous pensons que 2022 sera l’année de l’ordinateur portable recyclé. Les flottes d’appareils étant mises à jour plus fréquemment depuis mars 2020, l’impact dommageable que cela pourrait avoir sur l’environnement suscite une inquiétude croissante, et les entreprises sont contraintes d’agir.

Selon E-Waste, 97% des entreprises mondiales ont dû acheter de nouveaux ordinateurs portables pour s’adapter au passage au travail à distance pendant la pandémie. L’année prochaine, les entreprises chercheront à faire des choix intelligents et durables de plusieurs manières, en particulier si elles souhaitent respecter les engagements de la COP26. L’un des « gains faciles » sera de commencer à se débarrasser de manière éthique des anciens appareils grâce à des initiatives telles que la revente et le recyclage. Nous espérons voir davantage d’entreprises adopter ces initiatives, et au fur et à mesure que nous progressons dans la décennie, nous sommes convaincus que les entreprises trouveront le meilleur et le plus durable moyen de réduire leur empreinte carbone et de faire en sorte que le travail hybride fonctionne pour tout le monde.