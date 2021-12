Prédictions technologiques 2022 : Les données seront abondantes, accessibles presque instantanément, et amélioreront notre façon d’interagir avec le monde

décembre 2021 par Werner Vogels, vice-président et directeur de la technologie d’Amazon

Nous avons atteint un point d’inflexion. Après qu’Amazon Web Services (AWS) ait lancé la technologie cloud, il y a plus de 15 ans, l’infrastructure cloud a évolué pour devenir un endroit où nous voyons toutes les parties du cloud atteint pratiquement n’importe où sur la planète, et même dans l’espace. Le cloud a permis à ce qui était autrefois de la science-fiction de devenir un fait scientifique. Les modèles et techniques dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) se sont améliorés et mieux, à tel point que nous voyons apparaître de nouveaux types de cas d’utilisation auparavant uniquement imaginé dans les films et les bandes dessinées.

Nous entrons dans une phase où les données sont abondantes, où l’accès à celles-ci est presque instantané et où notre capacité à les comprendre de manière nouvelle et subtile est pratiquement automatique. Mais cette technologie ne remplace pas les humains ; elle accroit la façon dont nous interagissons avec le monde. 2022 sera une année passionnante pour la technologie, qui nous poussera tous, ainsi que notre planète, à aller de l’avant dans ce processus.

Prédiction une : Le développement de logiciels soutenu par l’IA s’installe

Le développement de logiciels est un processus créatif, mais qui comporte de nombreuses tâches répétitives. En 2022, le ML commencera à jouer un rôle majeur dans l’augmentation des flux de travail des développeurs de logiciels, les aidant à créer un code plus sûr et plus fiable.

Depuis l’avènement du cloud, des entreprises du monde entier proposent de nouvelles idées à leurs clients à grande échelle plus rapidement que jamais. Cependant, même avec cette accélération de la livraison des produits, les gens consacrent toujours un temps disproportionné au développement de logiciels.

Bien qu’il y ait eu des améliorations absolues dans les langages de programmation, les boîtes à outils de développement logiciel (SDK) et d’autres outils qui permettent aux développeurs d’être plus efficaces, il s’agit d’évolutions mineures. Il n’y a pas encore eu les grands bonds en avant que nous avons observés dans d’autres domaines technologiques... pour l’instant.

Au cours des dernières années, nous avons commencé à voir les bases de ce qui deviendra l’avenir du développement de logiciels. Des outils tels qu’Amazon DevOps Guru, Amazon CodeGuru, GitHub Copilot et GPT-3 sont les premières étapes de ce que je vois comme l’avenir du développement, où le ML est utilisé dans le code flux de travail de développement et d’exploitation logicielle pour aider les développeurs à devenir plus efficaces. Dans les années à venir, je crois que nous allons assister à une explosion des capacités dans ce domaine. ML libérera les développeurs des aspects banals de leur travail, tels que les révisions de code et les corrections de bogues, le lourd travail indifférencié de leur monde, et leur permettra de se concentrer davantage sur la création. La même technologie nous aidera à concevoir des systèmes sophistiqués plus rapidement que jamais et de manière à ouvrir la porte à une nouvelle catégorie de développeurs.

Imaginez un scénario dans lequel un créateur décrit le fonctionnement d’une application, puis les outils interpréter la demande par le biais d’un traitement en langage naturel et renvoyer le code entièrement fonctionnel. Sur le backend, les techniques ML vérifieront également les bogues logiciels et vérifieront en permanence que le logiciel fait ce qu’il est censé faire. Ce type de développement logiciel soutenu par ML changera la donne en permettant à plus de personnes au sein d’une organisation pour aider à définir et à créer des logiciels et des produits axés sur les logiciels. À plus long terme, cette même approche du ML nous libérant pour en créer davantage sera utilisée dans toutes sortes d’autres domaines, y compris la création de médias. Nous verrons les techniques d’IA générative créer de plus en plus de films, de musique et de littérature. Tout aussi important, de la même manière, cette technologie commencera également à jouer un rôle dans la détection des faux contenus, des escroqueries et des fraudes. 2022 est l’année où l’AI/ML prend en charge le lourd tribut dans la vie des développeurs.

Prédiction deux : Le cloud Everywhere a un avantage

Le cloud s’étendra à tous les environnements locaux via des appareils spécialement conçus et des solutions spécialisées. En 2022, nous verrons ces solutions apporter toute la force du cloud pour transformer les entrepôts, les restaurants, les magasins de détail, les fermes, etc. Lorsque nous parlons de chaîne d’approvisionnement et de transport, nous appelons la dernière étape d’un voyage le « dernier kilomètre ». C’est votre dernier voyage à votre porte. Dans le domaine du commerce électronique, il s’agit d’une étape difficile du parcours, car de nombreuses variables varient selon le lieu. Par exemple, pensez à la différence entre livrer un colis à un client dans une rue bondée de Tokyo et le livrer sur une route rurale aux États-Unis.

Chez Amazon, nous développons des solutions spécialisées pour cette livraison du dernier kilomètre, avec des innovations telles qu’Amazon Scout, un dispositif de livraison autonome entièrement électrique. Le cloud présente ses propres défis dans son « dernier kilomètre », et je prévois qu’un certain nombre d’innovations seront bientôt mises en place pour y remédier.

Au cours des 15 dernières années d’AWS, nous avons développé une infrastructure mondiale impressionnante qui couvre plus de 25 régions géographiques et 81 zones de disponibilité à travers le monde, avec plus de 310 points de présence pour desservir plus de 245 pays et territoires. Mais aujourd’hui, nous voyons des services cloud qui dépassent les limites de nos régions AWS traditionnelles pour atteindre les limites du réseau, ou, comme dans le commerce électronique, le dernier kilomètre.

Nous avons déjà vu le cloud se déplacer pratiquement partout. Le changement que nous assisterons en 2022 est que le cloud devient hautement spécialisé aux extrémités du réseau. Pour tirer pleinement parti des avantages du cloud dans les ateliers et les entrepôts, dans les restaurants et les magasins de détail, ou dans des sites éloignés, il doit y avoir des solutions personnalisées à la périphérie.

Les parallèles avec Amazon Scout dans le cloud sont des appareils tels qu’Amazon Monitron et AWS Panorama, des appareils spécialement conçus qui apportent des capacités cloud aux extrémités du réseau pour effectuer un travail spécifique. Ils offrent la haute sécurité, les fonctionnalités avancées et la rapidité de livraison du cloud, mais ils peuvent être placés presque n’importe où dans le monde. Pourtant, plutôt que de placer des boîtes isolées quelque part, ces appareils deviennent de véritables extensions du cloud avec un lien vers toutes ses fonctionnalités de base.

Ce que nous verrons en 2022, et plus encore dans les années à venir, c’est que le cloud s’accélérera au-delà du modèle d’infrastructure centralisée traditionnel et s’introduira dans des environnements inattendus où une technologie spécialisée est nécessaire. Le nuage sera dans votre voiture, votre bouilloire et votre téléviseur. Le nuage sera présent dans tout, des camions qui circulent sur la route aux navires et aux avions qui transportent des marchandises. Le cloud sera distribué dans le monde entier et connecté à presque tous les appareils ou systèmes numériques sur Terre, et même dans l’espace.

Prédiction trois : L’essor des espaces intelligents, en particulier dans les soins aux personnes âgées

En 2022, nos maisons et bâtiments deviendront de meilleurs assistants et plus attentifs des compagnons pour vraiment répondre à nos besoins les plus humains. Le plus grand impact lors de la prochaine il y aura quelques années avec les personnes âgées.

L’une des choses qui m’inspire le plus à propos de la technologie est son rôle dans la résolution de problèmes humains vraiment difficiles. Après des années de rencontres avec des clients du monde entier qui utilisent le cloud pour cela, nous avons eu l’idée de commencer à documenter leurs histoires grâce à une émission intitulée Maintenant, allez construire.

L’un des clients inspirants que nous avons présentés lors de l’émission était une entreprise japonaise nommée Z-Works, qui se concentre sur l’amélioration des soins aux personnes âgées et l’aide à les faire évoluer grâce à la technologie. Le problème rencontré par Z-Works était de savoir comment offrir des soins intelligents et attentifs aux personnes âgées au Japon alors qu’il y a de moins en moins de personnes disponibles pour faire le travail.

La solution à laquelle cette entreprise est arrivée a consisté à disposer les capteurs dans les lits et dans les chambres des résidences pour personnes âgées et à les connecter tous au cloud pour une analyse continue des données. Les réseaux de capteurs ne se contentent pas de surveiller les signes vitaux. Parce qu’ils exécutent des modèles d’apprentissage automatique formés dans le cloud, les capteurs peuvent également savoir si une personne va aux toilettes et n’y revient tout simplement pas. Dans ce cas, le système peut avertir une personne de service pour vérifier le bien-être du résident. Il s’agit essentiellement d’une réponse très humaine rendue possible par un espace très intelligent. Les gens le feraient de façon intrinsèque, s’ils en étaient conscients. Dans ce cas, les modèles ML, alimentés par un flux de données privé et sécurisé, arrivent à une action tout aussi intelligente pour signaler les personnes.

Nous approchons d’un point où des concepts tels que l’informatique ambiante, les collections de capteurs IoT, la collecte et le traitement de données à distance/mobile en périphérie et les appareils intelligents tels qu’Amazon Alexa auront l’impact positif que nous avons toujours su qu’ils le feraient. Au cours des prochaines années, nous verrons des espaces intelligents prendre vie dans un certain nombre de contextes, mais aucun n’aura plus d’impact que les soins aux personnes âgées. Il s’agira d’une combinaison des tâches simples auxquelles vous pouvez vous attendre, comme éteindre les lumières, verrouiller les portes et éteindre le four si quelqu’un oublie, aux choses plus contextuelles et proactives que la technologie peut accomplir : poser des questions lorsque les modes de vie normaux divergent et adopter des solutions de bon sens si nécessaire. Cela permettra de mieux prendre soin des personnes et, dans le cas d’une population vieillissante, cela signifie que nous créerons une nouvelle catégorie de maisons afin que les gens puissent réellement rester chez eux.

Prédiction quatre : La durabilité a sa propre architecture

En 2022, les développeurs commenceront à prendre des décisions soucieuses de la durabilité concernant les systèmes et les applications qu’ils construisent. Ils rechercheront de nouvelles approches pour les architectures cloud qui optimiser en fonction des besoins de la planète ainsi que des besoins des utilisateurs finaux.

En tant que développeurs, nous sommes formés pour réfléchir à la manière d’optimiser nos architectures pour des facteurs tels que la sécurité, les performances, la fiabilité et le coût. En 2022, vous pouvez ajouter la durabilité à cette liste.

Ce que nous allons commencer à voir dans les années à venir, c’est que les développeurs jouent un rôle actif dans la construction d’architectures soucieuses de la durabilité qui tiennent compte non seulement des problèmes qu’ils résolvent, mais aussi de la planète.

En tant que consommateurs, nous souhaitons depuis longtemps que nos vidéos et notre musique soient diffusées en streaming de meilleure qualité, que nos pages Web se chargent plus rapidement et que nous puissions stocker de plus en plus de photos, mais les gens commencent également à se rendre compte des impacts négatifs que cette commodité peut avoir sur l’environnement. Les consommateurs ont-ils vraiment besoin d’un téléchargement le plus rapidement possible ou pouvons-nous les aider à prendre des décisions éclairées concernant le stockage d’un actif de manière plus écologique en termes de carbone avec une légère pénalité en termes de vitesse de téléchargement ?

De même, pouvons-nous offrir la possibilité de diffuser une vidéo en qualité légèrement inférieure à la 4K pour réduire notre empreinte carbone et, en le faisant à grande échelle, avoir un impact positif sur la planète ? Les architectures durables tiendront compte de telles décisions.

Les développeurs joueront un rôle actif dans la réduction de l’empreinte carbone de leurs applications. Cela se produira dans divers domaines, par exemple en tenant compte de l’endroit dans le monde où ils choisissent d’exécuter leurs applications pour tirer parti de l’énergie verte du réseau, en tenant compte du temps nécessaire au traitement d’une tâche ou même en spécifiant le chipset qu’ils utilisent.

Lorsque l’on opère à l’échelle du Web, de petites économies peuvent s’étendre pour avoir un impact important. Nous commencerons également à voir les développeurs réfléchir davantage à la puissance de la désactivation des ressources. « Always on » est un mantra sur lequel beaucoup construisent, mais cela a un coût.

Lorsque l’on considère les ressources inutilisées nécessaires à une architecture « toujours active », nous pouvons commencer à voir émerger un nouveau mantra selon lequel « l’énergie la plus verte est l’énergie que nous n’utilisons pas ». Cela ne signifie pas que nous ne concevons pas la haute disponibilité ; cela signifie simplement que nous prenons davantage en compte la durabilité dans nos décisions architecturales.

Soyons clairs : la technologie consomme de l’énergie et chez AWS, nous nous engageons à faire des choix intelligents en matière d’infrastructure. Nous sommes sur la bonne voie pour utiliser 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2025, soit cinq ans avant notre objectif initial de 2030. Mais faire fonctionner le cloud sur le vent, le soleil ou l’hydroélectricité n’est qu’une partie de la responsabilité en matière de développement durable que nous, développeurs, et en fait toute personne qui dirige une entreprise, devons assumer. Il s’agit d’une responsabilité partagée et d’un véritable effort que les clients, les employés et les employés potentiels demanderont de plus en plus à voir. Prédiction cinq : Une nouvelle vague de connectivité donnera lieu à une nouvelle classe d’applications

Les satellites en orbite terrestre basse (LEO) sont conçus pour offrir un haut débit abordable aux quatre coins du planète. Cela changera la vie de milliards de personnes en tant qu’enseignants, étudiants, petites entreprises, et pratiquement tout le monde se met en ligne.

Au cours des cinq prochaines années, plus de 20 000 satellites vont se dérouler en LEO au-dessus de notre planète. Parmi eux, environ 1 500 seront issus du projet Kuiper d’Amazon, un réseau de satellites dont l’objectif est de fournir un haut débit rapide et abordable aux communautés non desservies et mal desservies du monde entier. (Les premiers devraient être mis en orbite à l’automne 2022.) Ce que je vois avec ce haut débit à l’échelle de la planète, c’est une toute nouvelle catégorie d’applications qui en bénéficieront. Aujourd’hui, la plupart des applications numériques sont limitées par le réseau existant, conçu pour de faibles débits binaires ou une connectivité intermittente. Dans certains cas, nous avons des applications et des systèmes numériques conçus pour être exploités hors ligne, mais ceux-ci se défont généralement rapidement ou ont des fonctionnalités limitées par rapport à leurs homologues connectés. Pensez à un navigateur GPS traditionnel par rapport à l’utilisation d’une application mobile sur votre téléphone.

Mais que se passe-t-il lorsque vous n’êtes plus contraint par la connectivité, la bande passante ou une latence élevée ? Un monde de possibilités inexploitées deviendra réalité lorsque la connectivité abordable atteindra ces lieux. Entrez dans les satellites LEO. Avec une connectivité omniprésente, nous commençons à débloquer des cas d’utilisation qui ne sont tout simplement pas possibles aujourd’hui. Essayez d’imaginer ce qui se passe dans les écoles lorsque chaque enfant peut utiliser les mêmes outils d’apprentissage, ou lorsque les petites et moyennes entreprises se mettent la main sur les outils numériques dont elles ont besoin pour gagner plus clients, développer leurs entreprises et créer des emplois dans les communautés rurales et éloignées du monde entier.

Nous pouvons plus facilement suivre les efforts de reboisement dans les régions éloignées, et nous pouvons mieux suivre et prendre des mesures plus rapidement en cas de catastrophes telles que les incendies et les inondations. Les grandes entreprises disposant d’actifs distants, tels que des installations solaires, des équipements lourds ou des bâtiments éloignés, seront en mesure de mieux optimiser l’utilisation et la maintenance de ces actifs.

Les entreprises de transport ayant des véhicules, des avions et des navires en déplacement auront accès aux flux de données continus téléchargés sur le cloud et aux mises à jour régulières téléchargées sur véhicules et navires au sol, dans les airs et sur l’eau.

Une connectivité omniprésente nous fera passer d’espaces intelligents à des villes intelligentes, en passant par des pays intelligents et, enfin, vers un monde intelligent.