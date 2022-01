Prédiction #5 BeyondTrust : La fin de la liberté des réseaux sociaux

décembre 2021 par BeyondTrust

Des contrôles des contenus sur les plateformes sociales plus stricts, avec attestation fiable de la source et possible accès des autorités aux données.

William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust, explique que « Les réseaux sociaux vont être encouragés à contrôler davantage les contenus postés par leurs utilisateurs. Il est aussi probable que les autorités se dotent de pouvoirs accrus pour tracer et identifier des sources malveillantes. L’anonymat sur le net permet à certains de se cacher pour mal se comporter ou perpétrer des actes illégaux sans répercussions. Il faut s’attendre à ce que les contrôles des contenus sur les plateformes sociales deviennent plus stricts, avec attestation fiable de la source et possible accès des autorités aux données. »