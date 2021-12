Prédiction #2 BeyondTrust : La pénurie de talents

décembre 2021 par BeyondTrust

Selon William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust, « Ceci s’explique par l’explosion de projets de cloud hybride et de transformation numérique en sortie de pandémie, avec en tête de liste le renforcement de la posture de sécurité des entreprises, ainsi que par la disponibilité de budgets. La recherche de talents en cybersécurité concernera tout le monde, tout type d’entreprises, or les établissements d’enseignement supérieur ne forment pas suffisamment de nouveaux talents pour pouvoir répondre à la demande. Ce décalage entre l’offre et la demande fera inévitablement augmenter les salaires des professionnels de la sécurité IT. »