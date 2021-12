Prédiction #1 de BeyondTrust : Voyage dans l’espace

décembre 2021 par BeyondTrust

Surfant sur la vague du tourisme spacial, les scams pulluleront sous la forme d’attaques de phishing et de faux sites sur internet et les réseaux sociaux.

« Certes, les voyages interplanétaires ne seront pas pour 2022, mais nous sommes à l’aube d’une vague de tourisme spatial, avec des films tournés dans l’espace et des invitations à envoyer son nom, son ADN et ses cendres au-delà de l’atmosphère terrestre. Et ces nouvelles promesses ne manqueront pas d’attirer des scams en grand nombre. Il faut s’attendre à ce que les attaques de phishing et les faux sites web pullulent sur les réseaux sociaux et Internet, promettant des expériences alléchantes en échange d’informations personnelles. Alors non, nous n’irons pas sur Mars de sitôt, mais les scammers vont nous promettre la lune » explique William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust.