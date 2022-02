Pre-Sales Engineer - Cybersecurity

février 2022 par Elite Cyber Group

Maintenir et développer des relations commerciales et techniques à tous les niveaux au sein de comptes alignés •

Identifier et développer de nouvelles opportunités commerciales potentielles au sein de comptes alignés

Répondre aux questions des clients sur des problèmes techniques

Démontrer clairement et aligner les capacités du produit sur les objectifs du client

Réaliser le processus technique de preuve de concept selon les besoins

Livraison de présentations de vente de haut niveau et détaillées

Répondre aux éléments fonctionnels et techniques des RFI/RFP

Transmettre les exigences des clients aux équipes de gestion des produits, de marketing et d'ingénierie

Travailler en tant que champion du client au sein de l'entreprise

EliteCyber représente son client, Editeur de Solutions Sécurité et partenaire officiel de CyberArk.Grâce à un produit rendant la collecte de données plus rapide, plus intelligente et plus sûre, ils facilitent la vie de leurs clients dans l'implémentation et la mise en place de CyberArk.Ils ont déjà un portefeuille bien fourni et travaillent avec de grands comptes type CAC 40.Ils recherchent aujourd'hui un(e) Ingénieur(e) Pre-Sales qui sera le véritable référent technique chez le client et sera garant de la relation une fois l'implémentation effectuée (Customer Success)Scope : FranceAppui équipe Sales : 3 personnesPortefeuille client total : 25 - dont 12 sur votre produitPanier moyen client (abonnement) : 150k-200k /an / clientRattachement hiérarchique : CEORôle à pourvoir en CDI sur Paris 8Prévoir 1 déplacement par semaine sur Angers (équipe technique)2 à 3 jours remote / semaineVos missionsVotre profilLe candidat idéal sera motivé avec une solide connaissance de la sécurité, de la conformité et/ou de la solution CyberArk et des processus commerciaux typiques.Vous devez posséder de solides compétences en présentation et être capable de communiquer de manière professionnelle en réponse aux courriels, aux appels d'offres et lors de la soumission de rapports.Organisé et analytique, capable d'éliminer les obstacles à la vente grâce à des approches créatives et adaptatives.• Baccalauréat ou 3 à 5 ans d'expérience pertinente• Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais• Capable de se déplacer sur tout le territoire de vente• Connaissance préférables des technologies et sujets clés, y compris IAM, PAM, CyberArkProcessus entretiensE1 CEOE2 AssociateE3 Channel ManagerE4 Directeur MarketingE5 Personnes tiercePackage55-65 basic (selon expérience) + 2% du CA sur abonnement produit (circa 12k-16k /an) + intéressement ( environ 5% brut) + stock options

Date annonce : 18/02/2022

Date de debut : 18/02/2022

