Pratiques, les cryptomonnaies gagnent en confiance et en popularité

décembre 2023 par Arlington Research pour Kaspersky

Une nouvelle enquête mondiale intitulée “La course aux Super Soldes : qui l’emporte ? Étude sur nos habitudes d’achat et de paiement”, réalisée par Arlington Research pour Kaspersky, explore les opinions et attitudes des consommateurs à l’égard des cryptomonnaies.

Les consommateurs surmontent leurs appréhensions à l’égard des cryptomonnaies, notamment grâce aux gamers qui facilitent leur adoption généralisée, selon une nouvelle enquête de Kaspersky. D’après les résultats, 81 % des joueurs interrogés utilisent actuellement une monnaie numérique, et 55 % des participants à l’étude se décrivent comme “très compétents” ou “extrêmement compétents en matière de cryptomonnaie”. L’étude relève également que l’écart de connaissance entre hommes et femmes s’est réduit depuis 2022. Près de la moitié des consommateurs voit la cryptomonnaie comme l’avenir des transactions, et serait prête à l’utiliser comme moyen de paiement au quotidien. De plus, 38 % seraient même prêts à l’utiliser pour faire leurs courses alimentaires.

Les enquêtes mondiales révèlent un très haut niveau de sensibilisation aux cryptomonnaies : 92 % des répondants en ont entendu parler. Cinquante pour cent ont déclaré non seulement en avoir entendu parler mais aussi comprendre ce qu’elles sont. A travers le globe, les cryptomonnaies sont perçues comme “l’avenir de l’argent”, malgré le scepticisme persistant de certains pays. Dans ce contexte, Kaspersky a exploré le comportement et les attitudes des utilisateurs à l’égard des cryptomonnaies.

Kaspersky constate une meilleure compréhension des consommateurs en matière de cryptomonnaies, ainsi qu’une confiance grandissante envers ces dernières. Plus de la moitié des participants à l’enquête (55 %) affirment être “très” ou “extrêmement compétents” en matière de monnaie numérique. On observe une hausse de la familiarité des femmes avec le sujet, 41 % d’entre elles affirmant en savoir beaucoup sur les cryptomonnaies, comparé à 46 % chez les hommes. Cet écart s’est réduit au fil des années. Les joueurs se distinguent particulièrement, avec 81 % d’entre eux possédant même des cryptomonnaies.

Selon les résultats de l’étude, près de la moitié de tous les répondants estiment que les paiements en cryptomonnaie deviendront un choix courant pour les achats en ligne (44 %), et 40 % des répondants l’utiliseraient davantage s’ils avaient plus d’opportunités. En plus de la majorité (87 %) qui réalise sans problème des achats en ligne avec de l’argent numérique, la plupart des participants à l’enquête (86 %) se sentent tout aussi à l’aise de l’utiliser pour régler leurs achats en magasin physique.

Bien entendu, les gamers ont l’habitude de dépenser leur argent dans des choses liées à leur passion, comme les jeux vidéo (65 %), les achats intégrés aux jeux, et les mises à niveau (47 %). Cependant, 54 % d’entre eux envisageraient aussi d’utiliser des cryptomonnaies pour se procurer du matériel de jeu, comme des claviers spécialisés. On peut même trouver des volants, des leviers de vitesse et des pédales spécialement conçus pour les jeux de course. Les gens utilisent également des cryptomonnaies pour acheter des vêtements (46 %) et des produits d’épicerie (38 %).

En ce qui concerne les inquiétudes et les risques associés aux cryptomonnaies, 43 % des répondants ont cité la volatilité et les escroqueries. La perception d’une vulnérabilité potentielle a dissuadé certains acheteurs, 15 % d’entre eux ne sachant pas comment protéger leurs cryptomonnaies de manière appropriée, ce qui les rend moins enclins à les utiliser.

"Les résultats de notre enquête indiquent une amélioration de la compréhension des utilisateurs à l’égard des cryptomonnaies au fil des dernières années. A l’heure actuelle, plus de la moitié des répondants (55 %) se considèrent comme étant très compétents, voire extrêmement compétents, en matière de monnaie numérique. Nous répondons aux besoins de la communauté des cryptomonnaies en intégrant des fonctionnalités de protection spéciales à nos solutions de sécurité, comme Kaspersky Premium, pour que nos clients puissent utiliser des cryptomonnaies sans risquer leur argent et leurs données personnelles", commente Marina Titova, vice-présidente du marketing des produits grand public chez Kaspersky.

