Pragmatik joue la carte du Patch Management avec Suricate

avril 2021 par Marc Jacob

Le groupe RAS, spécialiste des sujets liés aux réseaux et à la sécurité IT, industrialise et fiabilise la gestion du Patch Management de Pragmatik, la société d’ingénierie en services informatiques du groupe Rousselet.

Soucieux de faire évoluer son mode de Patch Management et de s’appuyer sur une offre qui permettrait de prendre en compte ses spécificités métier, Pragmatik a étudié les différentes offres du marché et sélectionné Suricate pour la pertinence de son approche qui associe technologie de pointe et services à forte valeur ajoutée. L’objectif principal étant de maintenir à jour les OS, l’infrastructure et une centaine de serveurs.

Concrètement, Suricate a mis en œuvre pour Pragmatik un dispositif différent des offres traditionnelles qui sont souvent uniquement centrées sur les outils et non les services d’accompagnements et de reporting annexes qui permettent de mettre en place efficacement un projet. Véritable service à forte valeur ajoutée, Suricate gère donc l’intégration du parc de Pragmatik et la prise en charge à 100 % du Patch Management en s’appuyant sur des outils IT et des process. Aucune mise à jour ni correctif de sécurité ne lui échappe.

Alain Dubois, RSSI de Pragmatik explique « Pragmatik utilise les services Patch Management Suricate depuis un an. Cette brique de service nous a permis de renforcer la sécurité globale des OS de notre infrastructure de plus d’une centaine de serveurs, et nous permet d’avoir un suivi mensuel des mises à jour (rapport qualité). Le point fort de cette solution est l’adaptabilité de l’équipe en charge (HNO) qui permet d’exécuter des procédures spécifiques clients sur des services de production pendant les plages de maintenance et d’assurer la reprise de l’exploitation en toute transparence. »

Gestion intégrale de la politique de Patch Management de l’ensemble du parc et de l’infrastructure de Pragmatik, accompagnement des équipes et génération automatique de reportings sont donc l’ensemble des domaines couverts par Suricate.

Olivier MASOTA, Directeur général de Suricate « Nous sommes fiers de nous positionner comme un partenaire de Pragmatik et de jouer un rôle clé dans la sécurisation et le maintien à jour de son infrastructure IT. Notre approche intégrée est un gage de sécurité et l’assurance de pouvoir suivre précisément l’ensemble des actions réalisées grâce aux reportings générés. »