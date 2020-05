Powerstore : nouvelle solution de stockage Dell Technologies

mai 2020 par Marc Jacob

PowerStore est une solution conçue pour aider les entreprises à accélérer leurs prises de décision, optimiser l’accès aux données et accroitre les performances des applications avec une disponibilité accrue à 99,9999 %[ii] :

• Charges de travail : PowerStore supporte un large éventail de charges de travail grâce à son architecture évolutive et extensible pour les blocs et fichiers VMware vVols.

• Performances optimisées : PowerStore est sept fois plus rapide[iii] et trois fois plus réactif que les précédentes baies de stockage de milieu de gamme Dell EMC,[iv] grâce à sa conception NVMe de bout en bout et à la prise en charge Storage Class Memory en tant que stockage persistant alimenté par les SSD double port Intel® Optane™.

Efficacité sans compromis : une déduplication et une compression permanentes ainsi qu’une réduction garantie des données 4:1[v] , permettent des économies budgétaires et de capacité

Le machine learning et l’automatisation intelligente permettent de fournir plus rapidement des applications et des services tout en réduisant de 99 % le temps passé par les utilsateurs [vi] :

• Infrastructure programmable : rationalise le développement d’applications et réduit les délais de déploiement de quelques jours à quelques secondes,[vii] grâce à l’intégration de VMware et à la prise en charge des principales plateformes de gestion et d’orchestration, notamment Kubernetes, Ansible et VMware vRealize Orchestrator.

• Infrastructure autonome : machine learning intégré pour automatiser les processus comme le placement initial des volumes, les migrations, l’équilibrage de charge et la résolution des problèmes.

• Monitoring et analyse de l’infrastructure : le logiciel de monitoring et d’analyse de stockage Dell EMC CloudIQ combine machine learning et intelligence humaine pour une analyse des performances et des capacités en temps réel et un suivi intégral pour une vue unique de l’infrastructure Dell EMC. Dell Technologies intégrera CloudIQ à l’ensemble de son portefeuille d’infrastructures pour une analyse encore plus précise.

PowerStore transforme les opérations des data center et permet aux entreprises de faire évoluer leur infrastructure en fonction de leurs besoins commerciaux :

• Architecture basée sur les conteneurs : PowerStoreOS, l’architecture logicielle du système basée sur les conteneurs, permet la portabilité des fonctionnalités, la standardisation et une mise sur le marché rapide de nouvelles fonctionnalités.

• AppsON : la seule baie de stockage spécialement conçue avec un hyperviseur VMware ESXi intégré[viii]. Pour une plus grande flexibilité, les administrateurs peuvent déployer des applications directement sur la baie. AppsON est idéal pour les charges de travail riches en données, au cœur du réseau ou en périphérie et les applications d’infrastructure.

• Facilité de migration : les nouveaux outils natifs de l’assistant PowerStore Manager permettent aux utilisateurs d’automatiser des migrations complètes en moins de dix clics.[ix] Ils peuvent profiter d’un certain nombre d’options non perturbatrices pour migrer à partir du stockage existant comme Unity, SC, PS Series, VNX et XtremIO.

• Dell Technologies On Demand (DTOD) : avec DTOD, les utilisateurs de PowerStore peuvent répondre aux pics de charge de travail et aux nouvelles demandes de service avec plus de flexibilité. Les entreprises peuvent choisir entre deux modèles flexibles de paiement à l’utilisation avec des options d’engagement à court et à long terme, y compris une nouvelle durée d’un an pour une consommation flexible. Une assistance mondiale, un déploiement et des services gérés peuvent être inclus pour aider à simplifier la gestion de l’infrastructure informatique.

Anytime Upgrades avec le programme Dell EMC Future-Proof

PowerStore est couvert par le programme Dell EMC Future-Proof, qui offre un plus grand choix, une meilleure prévisibilité et protection des investissements grâce aux nouvelles mises à jour Anytime Upgrades, le programme de mise à niveau des contrôleurs le plus flexible du secteur.[x]

Contrairement aux autres programmes de mise à niveau, les utilisateurs peuvent étendre ou améliorer les performances et la capacité de leur PowerStore après 180 jours[xi]. L’association de Anytime Upgrades et de l’architecture adaptable de Dell EMC PowerStore met fin aux migrations perturbatrices de plateformes.

Flexibilité cloud avec PowerStore

Les utilisateurs peuvent déployer PowerStore selon la manière qui répond le mieux à leur stratégie cloud et à leurs besoins commerciaux :

• Dell Technologies Cloud Validated Designs pour PowerStore pour le déploiement flexible de charges de travail dans des environnements cloud hybrides.

• Les services de stockage cloud Dell EMC peuvent connecter directement PowerStore à tous les principaux clouds publics, y compris Amazon Web Services (AWS), Azure et Google Cloud en tant que service géré. Les services de stockage cloud proposent la récupération des données en tant que service (DRaaS) vers VMware Cloud sur AWS.

• PowerStore peut être déployé comme option de stockage au sein de l’infrastructure autonome Dell EMC PowerOne, et ainsi favoriser la transition à des opérations type cloud

Disponibilité

• Dell EMC PowerStore est disponible dès maintenant

• Dell EMC PowerStore sera disponible en option sur PowerOne cet été