PowerWave UPS d’ABB protège les installations électriques critiques de l’institut biomédical suisse

mars 2022 par Marc Jacob

Une grande organisation de recherche biomédicale en Suisse choisit l’alimentation sans interruption (UPS) PowerWave 33 (PW33) d’ABB comme technologie pour assurer une disponibilité continue de l’énergie dans sa nouvelle installation à Bellinzona, au pied des Alpes suisses.

L’Institut de recherche en biomédecine (IRB) travaille à faire progresser l’étude de l’immunologie humaine, ainsi que la réparation de l’ADN, les maladies rares et la biologie cellulaire. L’IRB, fondé en 2000, est affilié à l’USI (Università della Svizzera italiana). La construction de son nouveau siège, conçu par l’architecte suisse Aurelio Galfetti, qui abritera également l’Institut de recherche en oncologie et les laboratoires de recherche de l’Ente Ospedaliero Cantonale, représente un investissement d’environ 45 millions de francs suisses (hors équipement). Il prévoit la construction de 25 unités de recherche standard, d’installations communes et d’infrastructures de laboratoire, de salles de réunion, d’un auditorium polyvalent, de salles de rafraîchissement et de locaux techniques.

La croissance et le succès des activités de recherche à l’IRB au cours des dernières années ont nécessité son expansion dans le nouveau bâtiment, qui accueille pour la première fois tous les chercheurs en un seul endroit.

Après un appel d’offre, l’IRB choisit ABB pour assurer la protection des équipements, des matériaux et des structures de recherche contre les éventuels dommages qui pourraient résulter d’une coupure de courant soudaine.

L’IRB a demandé à ABB d’installer une gamme d’onduleurs PW33. Un système d’alimentation sans interruption (ASI) décentralisé qui définit des priorités en fonction du risque, permettant une sélectivité en cas de panne de courant. Trois niveaux de technologie PowerWave assurent la continuité de l’alimentation, des équipements de réseau aux instruments de laboratoire, en passant par l’éclairage de secours et les prises électriques.

Le PW33 est particulièrement approprié pour réduire les coûts énergétiques dans les installations de recherche, car il offre jusqu’à 96% d’efficacité sur une large gamme de charges électriques et jusqu’à 99% d’efficacité lorsqu’il fonctionne en mode éco.

Le PW33 peut être configuré pour fonctionner comme un onduleur autonome ou comme un système d’onduleur en parallèle jusqu’à 10 d’onduleurs connectés en parallèle pour une capacité de puissance totale allant jusqu’à 5 mégawatts. La capacité des ASI peut être dimensionnée pour correspondre aux exigences de charge, avec la possibilité d’ajouter de la capacité, lorsque les besoins en énergie changent.

Sur le site IRB, ABB a installé une série de PW33 de 160 KVA pour protéger le secteur le plus sensible, alimentant les équipements de réseau actifs et les prises électriques pour la continuité informatique. Un appareil PW33 de 60kW assure le fonctionnement des systèmes de sécurité, y compris l’éclairage de secours. Ce dispositif intègre un système d’alimentation électrique central conçu pour être utilisé avec des systèmes d’urgence. Enfin, des onduleurs monophasés PowerValue 3 et 6 kVA ont été mis en place pour maintenir l’alimentation des instruments de laboratoire.

Les travaux d’installation se sont très bien déroulés dans le nouveau bâtiment de l’IRB, selon l’architecte de l’IRB, Franco Ranzoni, qui a noté : « L’excellente coopération et le professionnalisme de tous les intervenants ont minimisé les problèmes potentiels d’introduction, d’installation et de mise en service du système.

Le nouveau centre de recherche fonctionnel et sophistiqué sur le plan architectural et technologique accueillera environ 250 chercheurs, qui étaient répartis sur plusieurs sites.