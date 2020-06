PowerMail une solution serveur et hébergement mail 100% française

juin 2020 par Marc Jacob

Au fur et à mesure de l’essor de la messagerie électronique, Olivier Ligny, développeur informatique et dirigeant d’Helix Multimedia, a vu émerger de nouvelles problématiques au sein des entreprises. « Face au nombre de données et d’éléments à stocker qui croissait, et croit toujours, de manière exponentielle, les professionnels se sont trouvés confrontés à des pannes de serveurs, face à un système fragile et instable, de plus en plus inadapté à leurs besoins ». Pour venir en aide à ses clients professionnels, Olivier Ligny décide de trouver une solution « haute disponibilité ».

La répartition des charges, la clé de la fiabilité

Plutôt qu’un système failover (reposant sur le principe de basculement d’un serveur A sur un serveur B en cas de défaillance du premier) Olivier Ligny conçoit et développe un système avec une architecture à répartition de charge. Codée et hébergée en France, PowerMail est, depuis 10 ans, la seule solution mail française qui permet de répondre aux exigences des professionnels en matière de fiabilité, mais aussi à leurs besoin de fonctionnalités personnalisées. La solution mail qui s’adapte à tous les besoins

Outre l’échange de données, la messagerie mail comporte aujourd’hui de multiples enjeux : le tri, le stockage, la traçabilité et la sécurité des emails et de leurs pièces jointes. Olivier Ligny souligne : « D’un côté les boites mails sont inondées de mails indésirables, et d’un autre côté, parmi ces messages d’aucune valeur, des mails engageants – devis, factures, informations stratégiques, etc. – sont chaque jour échangés entre professionnels, ou professionnels et particuliers ».

Pour répondre aux différents besoins des professionnels, PowerMail offre, en plus d’une fiabilité optimale, des fonctionnalités personnalisées :

• L’envoi de mails recommandés, grâce à un mail intermédiaire qui avertit le destinataire de la réception d’un courrier recommandé, puis l’envoi à l’émetteur d’un certificat de lecture signé électroniquement et ayant valeur de preuve testimoniale.

• L’envoi de pièces jointes volumineuses, jusqu’à 1 Go, grâce au détachement du fichier volumineux du mail d’origine et l’insertion d’un lien de téléchargement permettant au destinataire de télécharger le fichier détaché en un clic.

• Un filtrage anti-spams optimal, paramétrable utilisateur par utilisateur, grâce à la combinaison de différentes techniques affinant la précision du filtrage tout en gardant la main sur les critères de filtrage, et l’envoi d’un rapport spams 2 fois par semaine (par défaut) ou consultable à tout moment, à la demande.

Les avantages PowerMail en bref

• Un hébergement mail POP / IMAP / SMTP, sécurisé par SSL et compatible avec tous logiciels et smartphones.

• Une migration depuis l’hébergeur mail actuel, sans perte de données ni interruption de service.

• Des serveurs mails redondants, des boites mails à l’abri des pannes.

• Des données stockées exclusivement en France, conformément aux nouvelles directives de la RGPD.

• Un support technique avec un interlocuteur dédié joignable 7/7j par email et par téléphone ( numéro non surtaxé). _• Un espace client complet, convivial et sécurisé pour gérer sa messagerie électronique, créer ses comptes mails et bénéficier des nombreux services : paramétrage du filtrage antispam, répondeur automatique, transfert de messages, etc.

• Un tarif à la carte (en fonction de différents critères : nombre d’adresses, volume de stockage, etc.), à partir de 10€/mois.