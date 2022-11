Pourquoi les MSP choisissent ESET pour protéger les PME des cybermenaces ?

août 2022 par ESET

De même, en 2022, Canalys a publié un rapport appelé MSP Tech Stack, qui regroupe cinq technologies de pointe pour les MSP. Bien qu’ESET ne figure pas encore parmi les fournisseurs de cybersécurité dans ce rapport, ESET est sur le point d’atteindre une étape importante pour répondre aux deux critères d’entrée :

1. Plus de 10 % de nos revenus proviennent des MSP.

2. Une forte capacité de détection et de réponse dédiée aux MSP.

Le premier critère portant sur les revenus est une déjà atteint par ESET. Le deuxième critère est en passe de l’être avec ESET Inspect Cloud - la technologie XDR d’ESET, lancée pour les entreprises en mars 2022, dont l’ajout au programme MSP est en cours.

L’étude Canalys MSP Tech Stack est un outil précieux pour comprendre le monde des MSP car elle révèle l’équilibre délicat entre la fiabilité et la flexibilité recherché par les MSP : la fiabilité pour sélectionner un fournisseur comme partenaire durable et la flexibilité pour combiner plusieurs fournisseurs de référence pour accéder aux meilleures technologies disponibles.

Trouver un partenaire de sécurité de confiance

De nombreux événements sont source d’inquiétude pour les MSP, comme les modifications non souhaitées des programmes de partenariat, les acquisitions entre les fournisseurs desservant la communauté MSP, ou le blocage généralisé des ventes à la suite de l’invasion de l’Ukraine, suivi de la dissolution et de la reconstitution de nombreux partenariats. Au-delà de ces aspects, les préoccupations concernant les cybermenaces restent toujours présentes, les gouvernements conseillant à la fois de solliciter l’aide d’experts en sécurité et de faire preuve de prudence quant à la position de sécurité des fournisseurs tiers.

Pour les nombreux MSP qui cherchent des partenaires dans cette situation complexe, se tourner vers ESET, basé en Europe, peut être un choix parfait. Depuis ses origines, il y a 35 ans, ESET a toujours été fière d’être une entreprise privée, dont les actionnaires sont les fondateurs et qui est donc libre de s’engager avec ses partenaires pour concevoir un programme MSP basé sur leurs retours et les besoins réels des PME. Cela signifie qu’ESET peut offrir à ses partenaires une relation stable, prête à durer de nombreuses années.

Mais être stable ne veut pas dire être statique. ESET s’efforce continuellement d’améliorer son offre MSP et d’améliorer la qualité de ses produits de sécurité ainsi que leurs intégrations et fonctionnalités. Les exemples clés démontrant cet engagement sont ESET PROTECT et ESET Inspect.

Prévenir, détecter et répondre depuis le cloud

ESET PROTECT permet une approche multi-niveau, autant qu’à la demande. L’objectif est de fournir aux entreprises, via les MSP, des offres évolutives dont le point central est une interface de contrôle et d’administration. Dans cette stratégie, le modèle « cloud first » est privilégié, mais non exclusif. L’attrait du cloud n’est plus à démontrer, ESET tirant déjà parti de la puissance du cloud pour offrir une protection accrue depuis de nombreuses années. Mais la création d’ESET PROTECT a été une nouvelle façon pour les MSP de se libérer de contraintes d’administration de leurs propres systèmes et de se concentrer plus encore sur leurs clients. L’adoption du cloud est continuelle, avec l’arrivée en 2021 d’une autre solution répondant aux besoins grandissants de sécurité des la suite Microsoft 365 : ESET Cloud Office Security.

Pour répondre à la demande croissante des MSP et des entreprises protégées à plus de visibilité contre les menaces avancées, ESET poursuit la construction de son offre avec le passage en XDR de son socle ESET Protect en lui ajoutant ESET Inspect.

Outre ESET Inspect, d’autres projets sont prévus pour les MSP. ESET a des projets à long terme pour ajouter à son offre une solution d’authentification multi-facteurs depuis le cloud, pour construire une solution de gestion des vulnérabilités et des correctifs, et pour lancer une solution de gestion unifiée des licences capable de répondre aux besoins de tous les types de modèles de distribution des partenaires.