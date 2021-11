Pourquoi la veille stratégique peine-t-elle à se généraliser au sein des entreprises ?

novembre 2021 par Arnaud Marquant, Directeur des opérations de KB Crawl

La veille est une activité désormais reconnue pour son utilité et son rôle importants dans la réussite de l’organisation quels que soient sa taille ou son marché. Elle s’inscrit pleinement dans les évolutions sociétales actuelles. Mais alors pourquoi la veille a-t-elle autant de difficultés à se démocratiser ?

Pourquoi de tels freins à la propagation de la veille ?

La veille stratégique s’est particulièrement développée avec l’arrivée d’Internet et des réseaux informatiques. Elle ne prend réellement toute son ampleur qu’au début des années 2000. La veille permet alors une gestion facilitée des multiples sources d’informations qui apparaissent. Elle contribue également au travail d’automatisation des processus et de diffusion des contenus pertinents au sein de l’organisation. Cette action implique également un investissement collectif. Elle demande un partage unanime de l’information stratégique dans l’entreprise, l’intelligence économique supposant une participation active de la part de l’ensemble des acteurs. La veille nourrit donc un besoin certain d’alignement et de transparence entre la direction et ses collaborateurs, exigence qui peut constituer un frein parfois important à son déploiement. Une dernière raison pourrait davantage être liée aux enjeux même de la veille. En théorie, tout le monde s’accorde à reconnaître les vertus d’un processus a priori bien établi, alors même que la discipline du veilleur jouit d’une méconnaissance relative quant à son fonctionnement et à sa finalité. L’équilibre de cette orchestration peut faire peur et repousser la mise en place d’un projet de veille.

Comment convaincre de la nécessité de la veille ?

Il apparaît assez clairement que sensibiliser les collaborateurs et les futurs utilisateurs à la démarche de veille, ainsi qu’à ses méthodes et ses outils, s’avère nécessaire. Mettre la lumière sur ses avantages et les gains escomptés fait fréquemment la différence auprès des indécis. En fonction des problématiques et de la taille de l’entreprise, différents moyens de promotion de l’approche ont déjà fait leur preuve :

• La communication directe : note interne, e-mail, newsletter, notification via l’Intranet, briefing, conférence, etc.

• L’accompagnement du processus de veille : réunion de lancement, formation des équipes, webinaire, vidéo didactique, fiche pratique, événement dédié, etc.

• La confirmation des bénéfices : démonstrations appliquées, mise en avant de chiffres clés, témoignages et cas clients, interview caution, etc.

Comment faire perdurer l’intérêt pour la veille ?

Convaincre de la nécessité d’instaurer un projet de veille en entreprise n’est pas chose aisée. Qui se sentirait confiant de devoir justifier des dépenses budgétaires dont les résultats ne sont pas directement appréciables ? Mais la grande difficulté ne réside pas exclusivement là. Au-delà du fait de débloquer une enveloppe pour sa veille et de communiquer sur son avènement, il faut la penser à long terme. Poursuivre la promotion de la démarche de veille de manière pérenne s’avère souvent utile. Particulièrement pour limiter les risques de lassitude ou de routine liés à l’utilisation de l’outil. Il est parfois difficile de savoir si le fruit du processus de veille a bien été utilisé par les décideurs de l’entreprise. De fait, partager les réussites en rapport avec la veille permet de prouver son importance. Cela met aussi en confiance les managers ou collaborateurs qui y ont contribué. Il peut encore être pertinent de mesurer les indicateurs de performance liés à la veille et de les mettre en lumière lors de réunions périodiques.

Qu’attendez-vous pour élaborer votre propre plan de veille complet et réfléchi, pour le bien de votre organisation ? Telle est la question que, chez KB Crawl SAS, nous posons souvent aux organisations qui se tournent vers nous. Notre message est clair : osez lancer cette démarche. Une veille efficace est toujours un atout dans une stratégie d’entreprise, et un moyen de fédérer autour d’objectifs partagés.