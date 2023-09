Pour une stratégie collective d’implantation des data centers

septembre 2023 par L’institut Paris Région

Le cas de l’Île-de-France

Le data center, infrastructure longtemps méconnue, devient un objet de politiques publiques et de débat local, au croisement de dynamiques de numérisation continue et de prise de conscience des impacts environnementaux du numérique. À l’heure où les projets en Île-de-France atteignent des niveaux inédits de consommation d’espace et de puissances électriques - multiplication par 6 en 4 ans de la puissance cumulée des offres commerciales signées pour le seul opérateur RTE, soit 3 GW l’équivalent de la pointe de consommation d’hiver de Paris - il semble indispensable de mieux organiser, dès à présent, leur développement francilien.

Une concurrence énergétique et spatiale

En 20 ans, leur installation en Île-de-France s’est accélérée et L’Institut Paris Region recense aujourd’hui plus de 160 data centers. La concurrence autour de l’accès à l’énergie va donc s’accentuer et de nouvelles infrastructures électriques seront nécessaires. Cette croissance exponentielle impacte le foncier et les dynamiques d’extension urbaine et d’artificialisation des terres agricoles et forestières, et plus largement les ressources naturelles. Le décret « tertiaire » aura aussi des conséquences à anticiper en la matière.

Malgré tout, les moyens financiers des acteurs et leur appétit d’innovation peuvent devenir un puissant levier pour concevoir des projets phares en termes de sobriété et d’efficacité énergétiques, en eau et matériaux, mais aussi de qualité architecturale et d’intégration urbaine et paysagère. Car si ce secteur évolue, beaucoup reste à faire sur l’architecture, l’intégration urbaine et paysagère, ainsi que sur la performance énergétique.

Pour mieux organiser le développement des data centers en Île-de-France, L’Institut préconise l’élaboration d’une stratégie régionale qui devra notamment répondre aux questions : Quoi ? Combien ? Où ? Comment ? Qui ?

Propositions pour une meilleure intégration régionale

L’Institut Paris Region propose de commencer par :

– Identifier les zones les plus pertinentes d’implantation, en clusters ou dissémination, au regard des disponibilités électrique et foncière, des possibilités de récupération de chaleur etc.

– Réaliser une étude de planification électrique régionale pour 2025-2030, fondée sur une estimation partagée des besoins globaux (en services numériques, mais aussi mobilité électrique…) définissant des scénarios spatialisés pour les infrastructures électriques et numériques, pour une meilleure visibilité des besoins fonciers des gestionnaires de réseau et de l’occupation du territoire, etc.

– Avoir une fine connaissance des fonciers ou bâtiments disponibles au sein des secteurs favorables pour l’implantation des data centers, en collaboration étroite avec les EPCI et/ou les communes.

Faire émerger une gouvernance publique régionale de développement des data centers

Il semble indispensable de déjà mettre en place :

– Un collectif d’acteurs publics et parapublics des data centers

– Un observatoire régional des data centers qui fiabilise la collecte de données aujourd’hui principalement privées

– Consolider, partager, diffuser la grille d’analyse d’implantation des projets proposée dans l’étude

– D’améliorer l’accompagnement des projets d’implantation

– Devenir force de proposition au niveau national voire international