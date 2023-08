Pour un client bancaire, KDDI France crée une zone hautement sécurisée dans son datacenter de Paris avec les solutions SMACS de FASTCOM

août 2023 par Marc Jacob

FASTCOM Technology SA annonce la collaboration avec KDDI France, Paris (France). KDDI France offre des solutions informatiques globales, performante et sécures. Grâce à son datacenter lancé en 2021, des solutions « Wholesale » et « Cloud Iaas » français sont proposées. Pour créer une zone de haute sécurité pour un client bancaire, la solution SMACS FlexMat est installée dans le datacenter. Sécurisant simultanément les flux des personnes et de matériel, les solutions SMACS assurent une sûreté optimale, tout en permettant une grande flexibilité opérationnelle. Le projet est mené en collaboration avec la société GENETEC pour le contrôle d’accès.

Le défi : KDDI France offre à ses clients des solutions sur mesure, performantes et sûres. Pour un client bancaire, une zone sécurisée doit être créée afin que les baies informatiques s’y trouvant ne soient accessibles qu’à ses seuls employés. Tous les flux entrants et sortants de personnes, ainsi que de matériel, doivent être sécurisés. Cette sûreté ne doit pas se faire au détriment de la flexibilité opérationnelle et de la facilité d’usage.

La solution : La solution SMACS FlexMat de FASTCOM répond aux besoins spécifiés par le client de KDDI. Ne nécessitant aucun travail de construction majeur, le SMACS s’intègre parfaitement dans l’infrastructure architecturale et technique. Il contrôle et sécurise simultanément les flux de personnes, y compris les personnes en chaise roulante, et les flux de matériel (jusqu’à une taille « Euro palette »). Des modes spéciaux, notamment le mode « sortie de secours » et le mode « VIP », sont disponibles.

"Notre cherchions une solution innovante et performante pour contrôler les accès des personnes et du matériel entrants et sortants de la zone où se trouvent ses baies informatiques de notre client. La solution SMACS FlexMat de FASTCOM assure une sûreté optimale des différents flux entrants et sortants de la zone sécurisée, tout en permettant une grande flexibilité opérationnelle."

M. Kergustanc, site manager, KDDI, Paris, France