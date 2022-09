Pour lutter contre l’inflation, les Français se sont équipés de solutions IoT pour réduire leur consommation d’énergie mais négligent la sécurité de ces appareils

septembre 2022 par Opinion Matters pour BlackBerry

Prix 50% Facilité d’utilisation 45% Sécurité du dispositif 37%

Tableau 1 : Le top 3 des critères d’achat des Français lors de l’achat d’un appareil intelligent pour leur maison.

Lors de cette étude, 1 000 télétravailleurs français ont été interrogés tout d’abord sur leurs habitudes d’achat mais aussi sur l’importance qu’ils donnent à la sécurité de leurs appareils. Les principaux dispositifs IoT (objets connectés à internet) achetés par les Français au cours des deux dernières années sont les prises électriques intelligentes (35 %) et d’autres outils permettant de sécuriser leur domicile tels que les caméras de surveillance et les serrures intelligentes (31 % et 33 % respectivement).

Viennent ensuite les solutions ayant pour objectif de réduire la consommation énergétique – comme les systèmes destinés à contrôler le chauffage et la climatisation, et les chargeurs de véhicules électriques (tous deux pour 30 % des répondants). Enfin, les éclairages intelligents et les solutions permettant de visualiser la consommation d’énergie (29 %) viennent compléter le classement. Si les Français se soucient de leurs consommations d’énergie, ils sont loin d’être des cigales, mais plutôt des fourmis qui se préparent et investissent afin de faire des économies.

De manière générale, plus les télétravailleurs équipent leur domicile en objets connectés, plus la surface de menace potentielle augmente. Malgré l’adoption massive des dispositifs IoT, seuls 31 % des salariés français déclarent que leur employeur a mis en place une politique de cybersécurité comprenant des solutions dédiées à ce type d’appareil lorsqu’ils travaillent depuis chez eux. En outre, 17 % considèrent que leur employeur n’a pris aucune mesure pour sécuriser la connexion Internet de leur domicile ou assurer une cyber-protection pour les IoT. Les entreprises françaises semblent alors être de bons élèves car, en Europe, les salariés sont 75% à partager cet avis.

Ne pas étendre (et donc négliger) la sécurité du réseau aux appareils domestiques augmente le risque d‘exploitation des vulnérabilités liées au travail hybride et au télétravail par des personnes malintentionnées. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les PME qui seraient confrontées à plus de onze cyberattaques par appareil et par jour, selon une récente étude réalisée par BlackBerry.

« En pleine crise inflationniste, il est clair que les Français veulent contrôler le coût lié à leur consommation d’énergie grâce à l’utilisation d’appareils intelligents. La démocratisation d’une utilisation non sécurisée de ce type de dispositifs représente une opportunité en or pour les cyberattaquants », déclare Florent Embarek, Sales Director Southern and Eastern Europe, BlackBerry. « Si les consommateurs se concentrent uniquement sur le prix, et que les entreprises n’étendent pas leur couverture de sécurité pour compenser les failles, les cybercriminels profiteront de tous les points d’accès non sécurisés pour accéder aux données personnelles et à celles de l’entreprise, toutes deux particulièrement lucratives. »

M. Embarek poursuit : « L’augmentation du coût de la vie, la récession qui se profile, les tensions géopolitiques et la faible souscription à une cyberassurance créent des conditions idéales pour les cyberattaques. Si la cybercriminalité a augmenté pendant la crise financière de 2008/2009 et la pandémie de COVID-19, nous nous attendons à un pic similaire dans les mois à venir. Il est donc crucial que les entreprises n’oublient pas les appareils connectés qui se trouvent en dehors de leur périmètre direct lorsqu’elles évaluent leurs cyberdéfenses, et ce afin de se préparer à ce qui s’annonce. »

Pour plus d’informations sur la manière dont les solutions de cybersécurité BlackBerry (basées sur l’Intelligence Artificielle et la vision Prevention-First) peuvent aider les entreprise à se préparer, à prévenir, à détecter et à répondre aux cybermenaces, consultez le site internet : BlackBerry.com/Cyber.

Méthodologie : Étude menée en juin 2022 par Opinion Matters pour BlackBerry, auprès de 4 000 salariés européens (au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas) ayant travaillé à domicile au cours des 12 derniers mois et possédant un appareil intelligent à leur domicile.