Pour la Saint-Valentin, utilisez vos sex toys intelligents en toute cybersécurité

février 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Cadeau de St Valentin par excellence, comme tout objet en 2022, se veut désormais connecté. Ces dernières années, les ventes de ces dispositifs ont explosé, reflétant la popularité récemment montée en flèche des applications de sextos et d’autres formes d’intimité virtuelle. Il est certain que les sex toys connectés à Internet, également connus sous le nom de « teledildonics », occupent depuis des années une place importante sur le marché. Cette myriade d’objets a gagné en popularité dans le cadre du concept de sexnologie, un mot-valise qui désigne le sexe et la technologie. En effet, on peut dire sans risque de se tromper que les technologies du sexe connectées sont là pour durer.

Esprit de légèreté pour menaces sérieuses

Mais malheureusement, comme tous les autres objets connectés, les jouets pour adultes intelligents ont des implications considérables en matière de vie privée et de sécurité. De plus, étant donné le caractère très personnel de ces appareils et le type de données qu’ils collectent, il est difficile d’ignorer les menaces potentielles pour votre vie privée.

Comment protéger votre intimité ?

Face à ces risques cyber, comment pouvez-vous améliorer votre vie sexuelle sans mettre en danger votre vie privée et votre sécurité ?

· Comme pour toute autre pratique de sexting, évitez de partager des photos ou des vidéos dans lesquelles vous pouvez être identifié. Évitez également de vous inscrire à des applications sexuelles en utilisant un nom officiel ou une adresse électronique qui pourrait vous identifier. En d’autres termes, essayez d’être aussi anonyme que possible.

· Utilisez toujours les sex toys connectés dans un environnement protégé et évitez de les utiliser dans des lieux publics ou des zones de passage, comme les bars ou les hôtels. De plus, lorsque vous utilisez le jouet, gardez l’application connectée à celui-ci, car cela empêche l’appareil d’annoncer sa présence, pour couplage Bluetooth par exemple.

· Lors de l’achat d’un jouet sexuel connecté, assurez-vous d’acheter un dispositif sécurisé et auprès d’un vendeur de confiance. Faites des recherches sur les aspects de sécurité du gadget ; par exemple, utilisez les moteurs de recherche pour savoir si le jouet a un historique de vulnérabilités graves. Si c’est le cas, déterminez si des correctifs sont disponibles et si des mises à jour fréquentes sont effectuées par le développeur. Par ailleurs, le téléchargement des applications de contrôle et l’essai de leurs fonctionnalités avant l’achat de l’appareil peuvent vous donner un aperçu du degré de sécurité de l’application.

Une chose à garder à l’esprit : les sex toys intelligents peuvent être amusants et constituer une nouvelle façon de pimenter votre vie sentimentale. Mais si vous ne comptez pas laisser d’autres personnes contrôler l’appareil à distance, ne vous procurez pas un sex toy intelligent, et tenez-vous-en plutôt aux jouets traditionnels.