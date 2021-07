Pour 86 % des administrateurs système en France, l’augmentation rapide du risque de cyberattaques constitue leur principal défi

juillet 2021 par Netwrix

Dans le cadre de cette enquête, Netwrix a notamment demandé aux répondants de définir les principaux défis auxquels ils sont confrontés depuis l’accélération du travail à distance. Ainsi, au niveau international, 68 % des administrateurs système indiquent qu’ils sont préoccupés par le nombre croissant de cyberattaques et de violations de données, et 66 % expliquent que leur charge de travail a augmenté en conséquence. Plus d’un tiers (38 %) citent par ailleurs le manque d’outils pour soutenir le télétravail comme l’un des principaux défis.

Les chiffres clés pour la France :

• 86 % des administrateurs système déclarent que l’augmentation rapide du risque de cyberattaques constitue leur principal défi, et 57 % d’entre eux sont confrontés à une charge de travail plus importante depuis le début de la pandémie.

• 43 % des professionnels interrogés estiment que leur temps de travail a augmenté par rapport à la période pré-pandémique. 63 % travaillent de 41 à 50 heures par semaine, tandis que 13 % comptabilisent plus de 60 heures.

• Seuls 14 % des administrateurs système des organisations françaises estiment que le travail à distance a détourné leur attention des projets de cybersécurité. En effet, 43 % d’entre eux notent qu’ils se concentrent plus sur la sécurité qu’auparavant.

• 61 % déclarent que l’évolution rapide des cybermenaces représente un problème sérieux pour la stratégie de cybersécurité liée aux collaborateurs en télétravail. Les autres préoccupations majeures reposent sur le manque de budget (38 %) et le manque de compétences nécessaires en matière de sécurité (37 %).

« Les administrateurs système jouent un rôle essentiel dans la protection des données de leur organisation. Tout au long des perturbations majeures qui ont marqué l’année 2020, ils ont fourni des efforts considérables pour maintenir l’activité des entreprises, analyse Pierre-Louis Lussan, Country Manager France et Directeur South-West Europe chez Netwrix. Les équipes informatiques ont véritablement besoin d’être soutenues dans cette bataille, avec, d’une part, une sensibilisation à la protection de la vie privée auprès de chaque employé et, d’autre part, des investissements dans des outils et des ressources afin de les aider à hiérarchiser les risques et repérer les menaces sur les données sensibles tout en simplifiant leur sécurité. »