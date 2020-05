Post-Covid : l’automatisation ne sera plus un choix mais une nécessité

mai 2020 par Florence Vallot, Directrice Marketing France de UiPath

Alors que de nombreux pays prennent actuellement leurs premières mesures provisoires pour assouplir les restrictions imposées aux activités sociales et commerciales par le Coronavirus, les organisations du monde entier commencent à réfléchir à la façon dont leur entreprise devra évoluer et s’adapter pour survivre à la crise économique.

Un changement fondamental des organisations

Les organisations dans de nombreux secteurs sont confrontées à un certain nombre de défis en raison de la crise COVID-19 - réduction du nombre d’employés sur site ou équipes entières télé-travaillant, obligations de protéger la santé des travailleurs avec des mesures de distanciation, énormes baisses de la demande pour certains produits ou services, des pics soudains de la demande pour d’autres et un besoin accru d’efficacité de processus afin d’augmenter la productivité et de réduire les coûts autant que possible.

La plupart des experts conviennent que la crise sanitaire a créé un changement fondamental et durable dans la façon dont les entreprises opèrent, de nombreuses organisations ne pouvant probablement pas revenir à « une situation normale » avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Cependant, ils ont également une occasion unique d’embrasser les changements imposés par la situation, de réévaluer et de réorganiser leurs processus opérationnels pour opérer plus efficacement et rester compétitifs - ce qui ne sera possible qu’avec l’automatisation. Il ne s’agit pas seulement de réduire les coûts et de rendre les processus plus simples, mais aussi de rendre la continuité des activités plus résistante à l’avenir au type de perturbations causées par cette crise.

Automatisation robotisée des processus

Le déploiement de solutions RPA (automatisation robotisée des processus) sera un catalyseur clé pour les entreprises avant-gardistes qui souhaitent amorcer leur transformation. Le RPA est le moyen idéal pour faire évoluer les processus et ce même avant la crise du COVID-19. Le RPA changeait déjà les modes opératoires dans de nombreux scénarii – du service client à la comptabilité, en passant par les opérations RH. Les entreprises et les organisations sont attirées par l’évolutivité, la diversité et la flexibilité croissantes des applications RPA et cette pandémie a permis de créer une prise de conscience accrue du besoin de flexibilité.

Le RPA aide à gérer les écarts d’activité, les pénuries de main-d’œuvre et éliminer les retards pris. En regardant vers l’avenir lorsque la pandémie se sera apaisée, les entreprises réfléchiront probablement aux besoins d’organisation avec des effectifs dispersés et à des interactions clients presque entièrement numériques. De nombreuses entreprises ont déjà déclaré qu’elles poursuivraient désormais leur politique actuelle de télétravail, tandis que les nouvelles politiques et processus RH tels que l’intégration de nouveaux employés devront être effectués à distance.

Ce sera une occasion unique d’évaluer de près les processus qui doivent être automatisés, ceux qui devraient l’être et ceux qui ne peuvent pas encore l’être et pourquoi. Il sera plus important que jamais d’atteindre des performances maximales tout en réduisant au minimum les coûts et les inefficacités afin de rester compétitif.

Quels que soient les changements, pour être prêts pour l’avenir, nous devrons tous être flexibles et adopter l’automatisation pour augmenter les vitesses de traitement afin de combler les variations de l’offre et la demande et gérer les pénuries de main-d’œuvre et ainsi se protéger contre les perturbations continues.

La flexibilité est justement une caractéristique clé de ce que la technologie RPA peut offrir. Accessible aux entreprises de toutes tailles et facile à intégrer dans les systèmes existants, le RPA peut prendre en charge un environnement de travail dynamique où les employés eux-mêmes peuvent se perfectionner et apprendre à créer et à travailler avec des robotslogiciels au fur et à mesure que les modèles d’exploitation subissent des changements.

Il ne fait aucun doute que la crise du COVID-19 a secoué le monde des affaires et de l’administration publique, et les conséquences économiques de la pandémie nous accompagneront pendant de nombreux mois, voire des années à venir. Mais cela offre aux organisations de tous les secteurs une excellente occasion de repenser la façon dont elles fonctionnent, de repenser les processus pour être plus flexibles et résistants aux événements tels que celui-ci, et finalement faire le pas vers l’automatisation. Dans un monde post-Covid, l’automatisation ne sera plus un choix mais une nécessité, non seulement pour assurer la continuité des activités mais aussi pour renforcer la résilience et l’agilité des opérations.