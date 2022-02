Portworx by Pure Storage annonce un partenariat stratégique avec AWS

février 2022 par Marc Jacob

Pure Storage® annonce la signature d’un accord stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour le développement de solutions et de programmes d’activation pour les solutions Portworx by Pure afin d’aider les entreprises dans la mise en production de leurs charges de travail Kubernetes.

Gartner prévoit que d’ici 2025, plus de 85% des organisations internationales exécuteront des applications conteneurisées en production, par rapport à moins de 35% en 2019[1]. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est un service géré conçu pour exécuter et étendre Kubernetes sur AWS sans avoir à installer, exploiter et gérer de plan de contrôle ou de nœuds Kubernetes. À l’heure où l’adoption des conteneurs est en plein essor et où de plus en plus d’applications sont déployées en environnement d’entreprise, les organisations aspirent à élargir leurs capacités de gestion des données « stateful » et persistantes associées à ces applications modernes.

Portworx by Pure Storage offre aux clients une solution entièrement intégrée pour le stockage persistant, la protection des données, la reprise après sinistre, la sécurité des données, les migrations entre clusters et régions, ainsi que la gestion de capacités automatisées pour les applications Kubernetes conçues par les développeurs.

● Portworx Enterprise a été entièrement pensé pour répondre à la perfection aux attentes des développeurs et des administrateurs Kubernetes : faire en sorte que les données se comportent à la manière d’un service cloud. Ces utilisateurs veulent avoir la possibilité de bénéficier de ressources de stockage en fonction de leurs besoins (capacité, niveau de performance, niveau de résilience, niveau de sécurité et accès, niveau de protection, etc.) en laissant à la couche de gestion de données le soin de gérer tous les détails.

● Portworx PX-Backup introduit des fonctionnalités de sauvegarde et de reprise accessibles d’un simple clic, pour toutes les applications exécutées sur Kubernetes, y compris les applications « stateless ».

Dans le cadre de sa collaboration avec AWS, Portworx a également annoncé un programme d’accès anticipé à Portworx Backup as-a-Service (BaaS) sur AWS. Portworx BaaS offre un Control Plan moderne pour la protection des données, qui aide à atteindre plus rapidement les objectifs de restauration des données et des applications en simplifiant et en accélérant la protection des applications Kubernetes. Portworx BaaS est l’une des nombreuses offres as-a-Service que l’entreprise proposera prochainement à ses clients.

Cet investissement stratégique sur trois ans marque la dernière étape d’une démarche visant à renforcer la relation entre Pure Storage et AWS. À terme, il donnera naissance à une plateforme Kubernetes complète destinée à simplifier les efforts de mise en production des applications pour les clients des deux partenaires.