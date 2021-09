Portalliance Engineering adopte Qumulo pour renforcer son offre de services de calcul haute densité

septembre 2021 par Marc Jacob

« Nous avons choisi Qumulo parce que sa solution nous a aidés à étendre nos services pour les clients qui ont besoin d’une puissance constante afin d’effectuer des projets de calcul intensif sur une base régulière », résume Vincent Julié, Chief Innovation Officer de Portalliance Engineering

Portalliance Engineering a déployé sa première baie Qumulo en septembre 2020. Elle dispose actuellement d’une capacité de 160 To. La possibilité de Qumulo à traiter à la fois des fichiers de grande et de petite taille a été un facteur clé dans le choix de Portalliance Engineering. L’API offerte par Qumulo a également fait pencher la balance.

« Certaines solutions NAS sont performantes sur les gros fichiers, d’autres sur les petits mais Qumulo est bon sur les deux. C’est vraiment le premier argument qui a compté pour nous car il signifiait que nous allions pouvoir faire du calcul directement depuis la baie de stockage. Plus besoin de faire des allers-retours de données entre la baie et les serveurs, avec tous les risques de pertes d’informations que cela comporte ! Quant à L’API de Qumulo qui est très riche et bien documentée, elle va nous permettre d’aller plus loin dans notre démarche DevOps et de rendre nos clients encore plus autonomes sur le lancement de nouveaux calculs. », souligne Vincent Julié.

Optant pour une stratégie de diversification, Portalliance Engineering propose son expertise et sa puissance de calcul à de nouveaux secteurs d’activité. Après avoir signé deux clients dans un secteur très gourmand en puissance de calcul et en stockage, Portalliance Engineering a vu sa baie de stockage, construite à partir de solutions NAS, atteindre ses limites notamment en termes de performances. Cette évolution vers d’autres secteurs d’activité a confronté la société à des problématiques de stockage et les a amené à abandonner son infrastructure existante au profit de Qumulo.

Société toulousaine créée en 2006, Portalliance Engineering est spécialisée dans la modélisation et la simulation numérique de calculs de structures. La PME est particulièrement présente dans les secteurs du spatial et de l’aéronautique où son expertise permet de simuler et d’anticiper les contraintes à l’intérieur de la matière. Intégrée au groupe Airbus depuis son rachat en 2018 par le sous-traitant aéronautique Stelia, la société emploie 35 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 3,2 millions d’euros. Depuis deux ans environ, elle cherche à se diversifier en proposant son expertise et sa puissance de calcul à de nouveaux secteurs d’activité. Une évolution qui l’a amenée à abandonner son infrastructure de stockage existante au profit de la plateforme de données de fichiers de Qumulo.