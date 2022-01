Plus de la moitié des Français craignent d’être surveillés en ligne par des cybercriminels

janvier 2022 par NordVPN

Les Français sont de plus en plus inquiets d’être suivis en ligne par des cybercriminels qui cherchent à voler leurs données, et même leur identité. Une nouvelle étude menée par l’entreprise de cybersécurité NordVPN révèle que 79% des Français craignent d’être suivis en ligne et que 50% pensent être suivis pratiquement en permanence. Pourtant, les experts affirment que les utilisateurs se rendent vulnérables en acceptant les cookies, en utilisant le Wi-Fi public et même en possédant une montre connectée : il ne s’agit là que de quelques exemples parmi tant d’autres.

"Les cybercriminels ne sont pas les seuls à s’intéresser à vos données. Les réseaux sociaux, les FAI, les sites Web, les organisations tierces et les institutions gouvernementales collectent régulièrement les données personnelles des utilisateurs et leurs habitudes de navigation à des fins de marketing ou autres. Ils utilisent fréquemment les cookies pour suivre vos empreintes digitales", ajoute Daniel Markuson, expert en confidentialité digitale chez NordVPN.

51% des Français pensent qu’ils sont surveillés par des cybercriminels La majorité des Français pensent qu’ils sont surtout suivis par des criminels (51%) et des géants des réseaux sociaux comme Facebook (47%), mais ils s’inquiètent aussi du fait que des marques ou des agences de publicité (42%), le gouvernement (35%) et des agrégateurs d’informations et de publicité comme Google (35%) suivent leurs activités en ligne.

Il convient d’ajouter que plus de la moitié des Français (61%) estiment que les applications leur demandent plus d’informations que nécessaire. Parmi les applications qui, selon eux, collectent le plus de données sur les utilisateurs, figurent Facebook (71%), Instagram (35%) et Google Maps (33%).

Les mauvaises habitudes relatives à la sécurité en ligne exposent les Français à certains risques

Vous devez d’abord savoir quels sont les appareils et les services les plus couramment utilisés pour vous surveiller en ligne, afin de mieux vous protéger. Quand on leur demande quels sont les appareils les plus susceptibles de suivre leurs activités en ligne et de collecter leurs données, 84% des Français estiment que leur téléphone portable est l’outil le plus commun, suivi des ordinateurs portables ou de bureau (respectivement 79% et 74%), et des tablettes (64%). Par ailleurs, les appareils domestiques connectés ne sont pas vraiment perçus comme des outils de surveillance : ils ont été jugés comme les moins suspects.

Une des manières les plus courantes pour les Français de permettre le suivi de leurs activités en ligne est d’accepter les cookies. Cette étude révèle qu’un cinquième (21%) des Français acceptent "toujours" les cookies et que 25% le font "sauf s’ils semblent suspects". Seulement 6% ne les acceptent "jamais". "Un autre aspect sur lequel les utilisateurs se font souvent piéger est l’acceptation des cookies : ils peuvent suivre et collecter les données de votre navigateur et les renvoyer au propriétaire du site Web. Si vous ne refusez pas les cookies tiers, le site Web peut vendre vos données de navigation à des tiers", commente Daniel Markuson de NordVPN.

L’utilisation d’un réseau Wi-Fi gratuit ou public a aussi des conséquences. “Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi "gratuit", il y a de fortes chances qu’il soit géré par un fournisseur tiers. Ce qui pourrait vous surprendre, c’est que certains fournisseurs de connexions hotspot vont encore plus loin dans la collecte de données et suivent en toute discrétion les allées et venues de millions d’utilisateurs, même après qu’ils aient quitté les lieux", révèle Daniel Markuson, expert en confidentialité digitale chez NordVPN. Les Français ont tendance à se connecter à leurs emails personnels (45%) et à utiliser des réseaux sociaux avec connexion automatique (39%) lorsqu’ils se trouvent sur un réseau Wi-Fi public. En plus, un grand pourcentage d’internautes l’utilisent pour se connecter à d’autres comptes (31%) et à des ressources liées au travail (23%).

Comment les Français peuvent-ils éviter la surveillance en ligne ?

Alors que nous sommes constamment surveillés à un degré ou à un autre chaque fois que nous naviguons en ligne, il y a certaines choses que les internautes peuvent faire pour minimiser ce phénomène. Daniel Markuson, expert en confidentialité digitale chez NordVPN, recommande :

• Utilisez un VPN. En utilisant un VPN, vous masquez votre adresse IP réelle et votre localisation à tous les tiers, y compris votre FAI, les cybercriminels, les administrateurs de réseau et les annonceurs.

• Choisissez des moteurs de recherche favorisant la confidentialité. Adoptez un navigateur spécialement conçu pour les personnes soucieuses de leur confidentialité en ligne : pas de synchronisation automatique, pas de vérification d’orthographe, pas de remplissage automatique et pas de plug-in.

• Oubliez Google. Google suit un grand nombre de données vous concernant. Si vous voulez l’éviter, vous devrez opter pour d’autres fournisseurs de messagerie et moteurs de recherche.

• Soyez prudent en ligne. Ne partagez pas trop sur les réseaux sociaux : les informations que vous révélez sur vous-même en ligne peuvent être une véritable mine d’or pour les cybercriminels.

Méthodologie : Le sondage a été mandaté par NordVPN et réalisé par la société externe Cint du 4 au 12 octobre 2021. Le groupe cible de l’enquête était des résidents de France, des États-Unis, du Canada, d’Australie, d’Allemagne, d’Espagne, des Pays-Bas et de Pologne, âgés de 18 ans et plus (représentatifs au niveau national). L’échantillon a été constitué à partir d’internautes nationaux. Des quotas ont été placés sur l’âge, le sexe et le lieu de résidence. Au total, 7800 personnes ont été interrogées, dont 800 personnes en Espagne et 1000 personnes dans chacun des autres pays.