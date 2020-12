Plus d’un tiers des 18-34 ans ont déjà été confrontés à des sites ou des liens malveillants après avoir suivi des recommandations de célébrités

décembre 2020 par YouGov commandée par McAfee

A l’occasion des fêtes de fin d’année et ses achats et loisirs associés, McAfee revient sur les risques auxquels s’exposent les Français en suivant les recommandations des célébrités en ligne.

L’influence des célébrités sur les réseaux sociaux n’est plus à démontrer, elles sont nombreuses à échanger au quotidien avec leurs fans. Mais il arrive que les internautes s’exposent à des sites malveillants. Selon une étude* YouGov pour McAfee, 34% des 18-34 ans ayant suivi leurs recommandations en ligne (en cliquant sur un lien) déclarent avoir déjà été confronté à des sites ou des liens malveillants. Cette étude met en lumière le niveau de confiance en ligne accordés par les internautes aux célébrités ainsi que les risques d’infection auxquels ils peuvent être confrontés.

Les célébrités, sources de danger pour les internautes

À l’ère du numérique, les célébrités disposent de vastes communautés de fans sur les réseaux sociaux qui les suivent afin de connaitre leur quotidien, d’être au courant de leurs dernières actualités etc... Une pratique qui s’est intensifiée davantage durant ces derniers mois du fait de la pandémie. Il ressort de l’étude que 70% des Français âgés entre 18 et 34 ans suivent des célébrités sur les réseaux sociaux. Des célébrités allant des acteurs aux chanteurs en passant par les personnalités politiques et les influenceurs. Ces célébrités jouissent d’une certaine légitimité auprès des internautes, puisqu’ils sont 44% à avoir confiance en leurs propos et recommandations en ligne. Les célébrités ont pour habitude de partager des recommandations à leurs abonnés sur les réseaux sociaux.

Parmi ceux qui les suivent, 66% d’entre eux déclarent avoir au moins une fois suivi une de leurs recommandations en ligne. En effet, ces 66 % de répondants ayant suivi ces recommandations via un lien partagé déclarent que celui-ci promettait de rediriger vers :

1. Un lien vers une publicité/offre pour un produit – 23 %

2. Un jeu concours – 12 %

3. Un service de jeux en ligne – 4%

4. Un site de streaming de streaming /vidéo à la demande – 7 %

5. Un don à une œuvre/association caritative – 6%

6. Un site de vente de places de spectacle (concerts, cinéma, théâtre) – 6%

7. Un site de téléchargement de musique – 4 %

8. Un service de cryptomonnaies (bitcoin etc…) – 2 %

9. Un site de rencontres – 1 %

Cependant, les recommandations en ligne des célébrités ne sont pas absentes de tous risques. Les millénials peuvent rapidement se retrouver exposés à des sites et des logiciels malveillants. En effet, 34% des 18-34 ans ayant suivi les recommandations en ligne des célébrités déclarent avoir déjà été confrontés à des sites ou des liens malveillants.

« Les cybercriminels se servent de la fascination des consommateurs pour les célébrités afin de pousser les fans peu méfiants vers des sites web piratés qui installent des logiciels malveillants sur leurs appareils. Ceux-ci mettent potentiellement leurs informations personnelles et identifiants de connexion entre de mauvaises mains, » explique Raj Samani, Chief Scientist chez McAfee

Par ailleurs, McAfee a dévoilé le classement annuel des célébrités françaises dont la recherche en ligne est la plus susceptible de mener vers des logiciels malveillants et des sites dangereux :

1. Mélanie Laurent

2. Clémence Poesy

3. Charlotte Casiraghi

4. Marion Cotillard

5. Caroline Receveur

6. Jeanne Damas

7. Audrey Tautou

8. Laetitia Casta

9. Stromae

10. Slimane

Il est donc important pour les consommateurs de faire preuve de vigilance en adoptant un comportement sécurisé en ligne grâce aux conseils suivants :

• Se méfier des liens. Les utilisateurs à la recherche des derniers films populaires ou d’actualités sur leurs célébrités préférées doivent être prudents et ne cliquer que sur des liens redirigeant vers des sources fiables.

• Ne pas recourir à des sites de streaming illégaux. Il est important de n’utiliser que des plateformes de streaming légitimes, même si elles ont un coût. De nombreux sites de vidéos à la demande ou de musique en continu sont infestés de logiciels malveillants ou de fichiers vidéo piratés déguisés en publicités.

• Protéger sa vie numérique à l’aide d’une solution de cybersécurité. Il est possible de contrer les acteurs malveillants grâce à une solution de sécurité complète telle que McAfee Total Protection. Celle-ci protège contre les logiciels malveillants et les attaques par hameçonnage.

• Utiliser un outil de réputation Web. Un outil de réputation Web tel que McAfee WebAdvisor, disponible gratuitement, alerte lorsque l’utilisateur est sur le point d’accéder à un site malveillant.

• Utiliser un logiciel de contrôle parental. Les enfants sont eux aussi fan des stars. Un logiciel de contrôle parental aide à réduire leur exposition aux sites Web malveillants ou inappropriés.

*Méthodologie :

Enquête YouGov commandée par McAfee, réalisée sur 1001 personnes représentatives de la population nationale française âgée entre 18 et 34 ans. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 17 au 21 septembre 2020.