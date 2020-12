Platform.sh rejoint Gaia-X, l’alliance pour un cloud européen

décembre 2020 par Marc Jacob

Depuis juin 2020, l’initiative franco-allemande Gaia-X s’est lancée dans la course au cloud avec pour ambition d’offrir une alternative aux solutions de Google, Amazon et Microsoft ou encore Alibaba.

Platform.sh rejoint l’infrastructure européenne de données en apportant son expertise et son savoir-faire en tant que principal PaaS européen. Paris, le 8 décembre 2020 - Platform.sh, la plateforme PaaS qui simplifie les infrastructures cloud pour les équipes digitales, rejoint le projet Gaia-X, une initiative privée-publique portée par la France et l’Allemagne dans le but de développer des exigences communes pour une infrastructure de données européenne. Platform.sh s’affilie ainsi aux 180 entreprises du projet provenant de 18 pays, dont notamment 12 de l’Union européenne.

Le Paas, un atout non-négligeable pour le Cloud

Platform.sh apporte son soutien et ses efforts à Gaia-X avec la conviction commune que les organisations de l’Union européenne bénéficieront grandement de la mise en place de cette infrastructure permettant de stocker et de traiter leurs données en toute sécurité.

En tant que principale plateforme européenne de services (PaaS), Platform.sh a une vision unique des besoins en matière de sécurité des données au sein de l’UE. A ce jour, de nombreuses institutions publiques et entreprises privées européennes font confiance à la scaleup française pour construire, gérer, développer et sécuriser leurs sites et applications web.

Platform.sh souhaite participer activement à l’initiative afin de s’assurer de la conformité de sa solution vis-à-vis des exigences techniques de Gaia-X et de son intégration à l’offre fédérée. La société s’engage également à garantir que les points de vue d’offres PaaS similaires à la sienne soient fortement représentées dans les délibérations du projet.

Depuis sa création en juin 2020 et initialement porté par 22 entreprises allemandes et françaises, Gaia-X regroupe désormais quelque 200 entreprises. Avec un marché estimé à 400 milliards de dollars en 2019, ces dernières ont pour volonté de s’imposer des règles de conduite afin d’accélérer l’émergence de l’économie de la donnée en Europe.

Parmi les membres fondateurs, le projet compte des entreprises telles que BMW, SAP, Siemens, Amadeus, Electricité de France et Safran, et des fournisseurs de cloud computing tels que OVHcloud, Orange et Deutsche Telekom. Platform.sh se réjouit de rejoindre les rangs du projet Gaia-X, dont la mission est de fournir au stockage et au traitement des données un cadre européen sûr et fiable.

Platform.sh est une plateforme cloud d’hébergement d’applications web. Sa plateforme innovante de déploiement continu permet aux équipes en charge de sites eCommerce, sites média, applications innovantes et à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l’amélioration de leurs applications sans à avoir à se soucier des problématiques d’infrastructure (scalabilité, déploiement continu, maintenance, sécurité, monitoring 24/24 ...). Platform.sh est disponible en Europe, aux États-Unis et en Asie, via des partenariats mondiaux avec AWS, Orange et Azure.