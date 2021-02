Plan cybercriminalité/TPE et PME – Commentaire de Frédéric Rousseau, expert Cyber chez Hiscox Assurance

février 2021 par Frédéric Rousseau, Responsable de Marché Cyber chez Hiscox Assurance France

« La hausse continue de la fréquence et du coût des cyber-attaques, l’opportunisme des cyber-pirates, ont accéléré une nécessaire et salutaire prise de conscience. Favoriser l’émergence d’une culture de la gestion du risque cyber, de la cyber-défense, est une excellente démarche. Cette défense du patrimoine numérique des organisations ne concerne toutefois pas que les hôpitaux, ni les grandes organisations : les TPE et PME ne sont pas épargnées par les pirates et l’épidémie de ransomware, bien au contraire. Ces structures se retrouvent parfois démunies faute d’accompagnement adapté. En combinant l’anticipation et la prévention du risque à des garanties financières accessibles, elles peuvent pourtant agir efficacement afin de réduire le risque et, le cas échéant, de gérer les conséquences d’une attaque sur l’activité. »