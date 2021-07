Plan France Relance : WALLIX Bastion, solution identifiée « prioritaire » par le Gouvernement pour le financement de projets cybersécurité

juillet 2021 par Wallix

L’objectif du volet cybersécurité de France Relance piloté par l’ANSSI est de renforcer la sécurité de l’Etat, des administrations, des collectivités territoriales, des établissements de santé et des organismes au services des citoyens (social, santé, formation, audiovisuel, sécurité) tout en dynamisant l’écosystème industriel français.

Pour ce faire, l’ANSSI a identifié dix familles de solutions de cybersécurité comme "prioritaires", dont WALLIX Bastion fait partie. Les projets de cybersécurité qui s’appuieront sur au moins une de ces solutions pourront bénéficier d’un financement.

WALLIX Bastion intègre ainsi la liste des solutions prioritaires parmi 10 familles de produits dans 3 catégories :

Gestion des accès à privilèges (PAM)

Gestionnaire des mots de passe

Sécurisation de l’Active Directory

"Le volet cybersécurité de France Relance et cette liste de solutions "prioritaires" publiée par l’ANSSI doit venir conforter les directions générales, informatiques et achats de tout secteur d’activité, dans leur décision de s’équiper en solution de gestion des accès à privilèges. Notre solution WALLIX Bastion est aujourd’hui clairement identifiée par la plus haute autorité nationale en la matière comme un équipement indispensable à tout service informatique dans un monde numérisé" déclare Jean-Noël de Galzain, fondateur et PDG de WALLIX.