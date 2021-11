Plan Cloud de 1,8 milliard d’euros : la partie n’est pas encore gagnée …

novembre 2021 par Jean-Paul Alibert, Président de T-Systems France

Derrière cette annonce, le marché européen du cloud est dans les fait confronté à de nombreux défis. Les acteurs européens sont très fragmentés : T-Systems est en tête avec environ 2% du marché, devant OVHcloud, SAP et Orange Business Services. De plus l’absence de certification commune au niveau européen et le manque d’interopérabilité entre les technologies freinent considérablement les acteurs régionaux.

« La bataille va être difficile, les trois grands fournisseurs américains de cloud ont misé plus de 14 milliards d’euros dans les investissements européens au cours des quatre derniers trimestre. De plus ces entreprises s’allient avec des acteurs locaux pour segmenter le marché européen. Il sera aussi intéressant de voir comment ces 1,8 Milliards seront utilisés, dans le respect des règles Européennes… La solution viendra de l’Europe qui doit coordonner son marché et des états qui doivent jouer le jeu et engager des commandes auprès d’acteurs régionaux, » explique Jean-Paul Alibert, Président de T-Systems France