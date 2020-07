Piratage de données de Ledger, spécialiste des portefeuilles cryptomonnaie : réaction de Proofpoint

juillet 2020 par Proofpoint, Inc.

A ce sujet, Loïc Guézo, Directeur Stratégie Cybersécurité SEMEA, Proofpoint commente :

« L’argent reste la motivation première des cybercriminels, il n’est donc pas surprenant qu’ils identifient les cryptomonnaies parmi leurs cibles.

Juste après une tentative d’intrusion, l’organisation visée et ses utilisateurs sont les plus vulnérables. Les chercheurs l’ont constaté à maintes reprises : les cybercriminels lancent presque immédiatement des campagnes de phishing pour essayer de tirer profit de l’incident. Une vague d’attaques qui s’apparente à de vrais messages personnalisés grâce à l’obtention d’informations personnelles dérobées lors de la première infraction.

En plus de changer leurs mots de passe, les utilisateurs de Ledger doivent désormais faire preuve de vigilance pour distinguer la légitimité de tous les emails et de toutes leurs communications en ligne. Les cybercriminels ciblent souvent les individus s’intéressant aux cryptomonnaies via l’envoi d’emails ou l’installation de logiciels malveillants capables de détecter la présence de logiciels ou portefeuilles de cryptomonnaies. L’un des plus grands attraits de la cryptomonnaie reste la nature anonyme des transactions, ce qui rend la fraude encore plus difficile à détecter et plus attractive pour les acteurs de la menace.

Nous pouvons anticiper une multiplication des attaques de phishing ciblant ces services de cryptomonnaies, à mesure que l’adoption de ces monnaies électronique augmentera et que les cybercriminels continueront à l’utiliser comme monnaie de prédilection. »