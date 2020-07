Piratage de Twitter – Commentaire d’ESET : Conseils et Vision

juillet 2020 par ESET

"L’as dans la manche que les criminels utilisent est de relier Musk directement à la direction du bitcoin, ce qui les a aidés à frauder leurs victimes pour un montant dépassant les deux millions de dollars en bitcoins au cours des deux derniers mois" a déclaré Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET.

"Nous suggérons à tous les utilisateurs de procéder à des vérifications et à un filtrage préalable autant que possible s’ils envisagent de participer à des concours en ligne. Il faut faire plus de recherches sur le compte avant de remettre de l’argent, car il ne s’agit pas de "c’est trop beau et probablement vrai", mais de "ne pas être trop impulsif en cliquant ».