Ping Identity rejoint la Decentralized Identity Foundation pour faire progresser des standards ouverts sur l’identité personnelle

mars 2021 par Marc Jacob

La Digital Identity Foundation a pour mission de développer un écosystème ouvert pour la gestion décentralisée des identités digitales, et assurer une parfaite interopérabilité entre tous les participants. Son objectif est d’aider les individus et les organisations à conserver le contrôle de leurs identités digitales, en leur permettant d’effectuer des transactions et des interactions en ligne de confiance en toute sécurité.

Ping Identity est un des plus grands partisans des standards ouverts pour les identités personnelles depuis sa création. La société est activement impliquée dans les groupes de travail Web Authentication et Verifiable Credentials du World Wide Web Consortium’s (W3C). Elle est aussi un partcipant majeur des comités d’élaboration des standards de la OpenID Foundation et de l’Internet Engineering Task Force (IETF). Ping Identity a également récemment annoncé sa Project COVID Freedom initiative, qui fournit une approche ouverte et basée sur les standards pour la gestion des certifications digitales de vaccination contre la COVID-19.

Ping Identity va collaborer avec plus de 600 membres au sein des groupes de travail actifs de la DIF, en partageant sa connaissance des solutions de protection des identités digitales basées sur les standards. La société aidera à développer les spécifications techniques pour les protocoles, les composants et les formats de données des identités digitales. Elle aidera également à la réalisation d’implémentations open source permettant la création, la résolution et la découverte d’identifiants et de noms dans des systèmes décentralisés, tels que des blockchains et des registres distribués, pour ne citer que quelques efforts de la Fondation.

A propos de la Decentralized Identity Foundation

La Decentralized Identity Foundation a été créée en 2017 pour servir de plate-forme centrale pour le développement de standards émergents dédiés à la gestion décentralisée des identités. Elle a été incorporée dans la Linux Foundation en 2019, et le nombre de ses membres dépasse aujourd’hui 100 entreprises. Pour plus d’informations, consulter https://identity.foundation.