Ping Identity lance PingOne for Individuals

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Ping Identity annonce PingOne for Individuals, une solution d’identité personnelle permettant aux utilisateurs de contrôler la façon dont les entreprises stockent et partagent les données personnelles vérifiées.

Avec PingOne for Individuals, les entreprises peuvent laisser les utilisateurs gérer leurs propres données personnelles. Ceux-ci peuvent stocker et partager leurs informations personnelles vérifiées et constamment mises à jour avec des entreprises ou d’autres personnes en utilisant un portefeuille digital présent sur leur terminal mobile. Ce processus simplifie le partage d’antécédents professionnels, de relevés, de dossiers médicaux ou d’autres données liées aux identités personnelles. Les données vérifiées peuvent être mises à jour en temps réel par leurs émetteurs.

Les sources officielles de données d’identité personnelles - bureaux de crédit, universités, pharmacies, etc. - peuvent utiliser la solution PingOne for Individuals pour ajouter des identifiants vérifiés au portefeuille digital ShoCard d’un utilisateur en partageant un lien ou en l’invitant à scanner un QR code. Lorsqu’une autre entreprise ou un autre particulier a besoin de confirmer l’identité ou des informations à propos d’une personne, il peut le demander en invitant à l’utilisateur à scanner un QR code sur un site web, dans le portefeuille ShoCard sur son téléphone, ou même sur une feuille de papier. Les données sensibles n’échappent pas au contrôle de la personne puisqu’elles sont uniquement stockées dans le portefeuille digital, qui est protégé par la technologie Hedera des registres distribués (DLT) afin de garantir que les informations ne sont jamais modifiées ou supprimées.

Avec PingOne for Individuals, les entreprises peuvent atténuer les problèmes techniques, de confidentialité et de conformité liés aux données personnelles des individus, car celles-ci ne sont pas stockées dans l’entreprise, mais sur les terminaux mobiles. Cette approche réduit les risques de fraude en exigeant des informations vérifiées de la part des utilisateurs.

Les consommateurs peuvent d’ores et déjà télécharger le portefeuille ShoCard gratuit sur leurs appareils iOS et Android via la boutique d’applications correspondante. Les entreprises peuvent télécharger le SDK PingOne for Individuals dès aujourd’hui pour commencer à émettre des cartes que les consommateurs pourront ajouter à leur portefeuille ShoCard et accéder librement au tableau de bord des émissions en self-service à partir de juillet 2021. En outre, en juillet, Ping proposera une version préliminaire de PingOne Credentials, un service d’accréditation ‘no-code’ intégré au service PingOne qui permet aux émetteurs de créer des modèles de cartes personnalisés et de délivrer des identifiants aux utilisateurs.