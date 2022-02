Ping Identity lance PingOne DaVinci

février 2022 par Marc Jacob

En tant que fondation de la PingOne Cloud Platform, DaVinci simplifie l’intégration et le déploiement des solutions d’identité grâce à une expérience sans code qui facilite la conception des parcours numériques des utilisateurs à travers plusieurs applications et écosystèmes. DaVinci est indépendant des fournisseurs, ce qui permet aux entreprises d’intégrer et d’orchestrer des solutions d’identité provenant d’un large éventail de fournisseurs. Il dispose d’une bibliothèque de plus de 100 connecteurs prêts à l’emploi pour une gamme de services d’identité, informatiques et d’automatisation. L’orchestration de l’identité permet aux entreprises de concevoir des parcours utilisateurs dynamiques pour tous les cas d’utilisation au sein d’une structure d’identité unifiée. À partir d’un seul modèle de configuration, vous pouvez facilement créer des parcours utilisateur qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’identité, notamment l’enregistrement, la vérification, l’authentification, l’autorisation, le risque, la fraude, l’accès privilégié, la gouvernance, etc. DaVinci rend plus facile que jamais la conception, le test et l’optimisation des expériences de l’utilisateur final.

DaVinci est basé sur l’acquisition de Singular Key. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web Ping Identity.

Nouveaux packs de solutions cloud

Outre le lancement de DaVinci aujourd’hui, l’entreprise a également lancé une série de nouveaux packs de solutions cloud pour la gestion des identités et des accès (IAM) des employés et des clients. PingOne for Customers et PingOne for Workforce sont conçus pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs initiatives de cloud computing par une sécurité basée sur l’identité. Ils comprennent des packages Essential, Plus et Premium, qui aident les entreprises à adopter et à orchestrer plus facilement l’identité cloud en regroupant les fonctionnalités de base les plus souvent requises.