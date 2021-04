Ping Identity lance MyPing

avril 2021 par Marc Jacob

Ping Identity annonce le lancement de MyPing, un point d’accès unique dans le cloud regroupant tout le parcours client, des versions d’essais et démonstrations produit à l’administration de toutes les solutions installées, qu’elles soient en SaaS ou On-Premise.

Avec ce nouveau portail, Ping Identity fournit à ses clients un environnement centralisé qui leur permet de gérer de façon simple et cohérente les versions d’essais puis l’administration de toutes les solutions de gestion des identités, qu’il s’agisse de l’authentification multifacteur, du single sign on, de la gestion des accès, de la sécurité des API, de la gestion des annuaires et de la gouvernance des données.

Grâce à MyPing, le client peut créer automatiquement son environnement dès la phase d’essai et de découverte des fonctionnalités, puis installer, configurer et administrer toute la gamme de solutions Ping.

Le portail regroupe en un seul point les consoles techniques, ainsi que la gestion des licences, du support et de la documentation, et si nécessaire de la délégation d’administration.

Les étapes d’installation et de configuration sont complétées par des ‘wizards’ qui permettent au client d’accélérer les processus, de personnaliser et d’optimiser son environnement et de découvrir de nouvelles fonctionnalités.