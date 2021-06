Ping Identity fait l’acquisition de SecuredTouch

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Ping Identity Holding Corp. fait l’acquisition de SecuredTouch, une société spécialisée dans la détection et le blocage des comportements frauduleux et des ‘bots’.

En exploitant la biométrie comportementale, l’intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, SecuredTouch apporte aux équipes de sécurité une visibilité sur des activités potentiellement malveillantes qui peuvent se produire sur les sites digitaux, et ce, dès leur premiers signes. Grâce à des capacités sophistiquées de détection des ‘bots’ et une protection contre l’usurpation des comptes, les entreprises peuvent s’appuyer sur SecuredTouch pour offrir à leurs clients une expérience digitale plus transparente et plus sécurisée.

Lorsque SecuredTouch sera intégrée sur la PingOne Cloud Platform, les entreprises auront accès à des signaux avancés, des données et des renseignements leur permettant d’avoir une meilleure compréhension de comportements frauduleux, et de renforcer la procédure d’authentification si nécessaire pour stopper des activités malveillantes et réduire les risques de fraude. Les entreprises pourront déployer SecuredTouch en tant que solution séparée ou en tant que composante de la PingOne Cloud Platform.